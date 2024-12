Viih Tube chora ao falar de Ravi no Fantástico: ‘Fiquei bem mal’

Viih Tube desabafa sobre decisão de parar de amamentar o filho, Ravi, após internação de urgência por quadro de enterocolite

A influenciadora digital Viih Tube chorou durante entrevista no Fantástico, da Globo, ao falar sobre a internação do filho recém-nascido, Ravi. Ela e o marido, Eliezer, foram entrevistados pelo programa dominical e revelaram detalhes sobre a emergência com o bebê.

Ravi foi internado com 15 dias de vida após fazer uma fralda com sangue. Ele foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. O bebê precisou ficar 10 dias em jejum no hospital e apenas recebendo soro e antibiótico. A principal suspeita é de que Ravi teve uma enterocolite por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

Ao lembrar da decisão de parar de amamentar o filho, Viih chorou no Fantástico. "No início, eu fiquei bem mal quando soube que não podia amamentar. Pelo menos eu fiquei 15 dias que eu amamentei e foi muito mágico. Tá ótimo. Acho que isso hoje é o menor dos problemas. Eu consigo ficar feliz de existir uma forma de resolver o problema do meu filho. Que bom que ele está bem. Que bom que eu consegui amamentar um pouquinho. Que bom que ele nunca esteve mal, que bom que estamos em casa”, disse ela.

A influencer contou que teve medo ao ver o filho internado, mas nunca perdeu a esperança de que ele teria alta. "Eu não deixei de acreditar. Tinha muito medo. Estou confiando, mas com medo”, afirmou.

Viih também lembrou a primeira suspeita da médica pediatra. "Mandei a foto para a médica e, no início, a suspeita dela era doença hemorrágica do recém-nascido, que é a falta de vitamina K”, disse ela. Então, o bebê tomou a vitamina, mas o quadro persistiu e ele foi internado às pressas para a investigação com exames.

Agora, Ravi está bem. Ele apenas se recupera de uma anemia e já ganhou peso. Depois que ele completar 18 meses de vida, os pais poderão fazer um teste para saber qual foi a causa da alergia alimentar dele.

Médica revela como descobriu o diagnóstico de Ravi

Ainda no Fantástico, a médica pediatra do bebê, Dra. Paulo Woo, falou sobre como foi feito o diagnóstico de Ravi. "Quando ele foi fazer o ultrassom de abdômen e o raio-x de abdômen, nós vimos alterações sugestivas de uma alça intestinal em sofrimento. No geral, quando tem esses achados de imagem, é sugestivo de enterocolite”, afirmou ela.

Então, a doutora ainda comentou sobre a raridade do caso dele. "É um caso desafiador, não é um quadro rotineiro. Na verdade, a enterocolite é mais comum em prematuro, e é menos comum em bebês à termo, como é o caso do Ravi”, finalizou.

Ravi no Fantástico - Foto: Reprodução / Globo

Leia também: Eliezer dá presente inusitado para a filha de 1 ano, Lua