Duda Reis se declara para a filha na reta final da gestação: 'Maior presente'

A influenciadora digital Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo o barrigão

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida.

A atriz e influenciadora digital está na reta final da gestação de Aurora, sua filha com Du Nunes, e exibiu a barriga ao compartilhar no feed do Instagram uma foto usando um biquíni e chapéu. Na legenda, a mamãe celebrou o seu ano. "Último dia de 2024 com meu maior presente de 2024", escreveu a mamãe.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Princesa linda", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "Que foto linda", falou uma fã. "Essa foto está sensacional", afirmou mais uma. "Linda demais! Ansiosa para conhecer o rostinho da Aurora", comentou uma admiradora.

Recentemente, Duda postou um poema emocionante. "Minha barriga de bebê… Deixa eu te contar uma coisa sobre seu pai. Deixa eu sussurrar um segredo. Não há nada que ele não faria por você. Ele pensa em você o tempo todo. Ele trabalha tão duro por você, pela nossa família. Ele quer que você tenha o melhor que a vida pode oferecer. Ele só quer que você seja feliz e é por isso que ele cuida tão bem de nós duas. Então vamos ter certeza que ele saiba o quanto nós o admiramos e o quanto nós o amamos", dizia o texto.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis faz homenagem emocionante para o marido

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores e no dia 20 de dezembro, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do marido Eduardo Nunes, que está fazendo aniversário.

"Hoje o dia é completamente do amor da minha vida. Eu, que sempre acreditei em contos de fadas, consigo me lembrar exatamente de cada oração minha ajoelhada conversando com Deus em que eu perguntava se em algum dia nessa vida eu seria abençoada de encontrar um príncipe encantado (igual os de filmes mesmo, sabe?). E não é que Ele me presenteou com muito mais além do que eu imaginei? Eduardo é muito mais do que qualquer história encantada, que qualquer filme de romance e que qualquer poesia de amor", escreveu ela em um trecho. Veja a declaração completa!

Leia também:Com nove meses de gestação, Duda Reis exibe malas para maternidade da primogênita: "Mal parece real"