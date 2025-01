Duda Reis mostra as primeiras fotos com a filha recém-nascida no colo

A influencer Duda Reis celebra a maternidade ao mostrar as primeiras fotos com a filha recém-nascida: ‘Loirinha igual a mamãe’

A influenciadora digital Duda Reis está feliz da vida com o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes. Nesta segunda-feira, 6, ela compartilhou as primeiras fotos com a filha nos braços ainda na maternidade.

Na legenda, a estrela comentou sobre uma característica da aparência da herdeira. “Eu sou loirinha igual minha mamãe, gente. Meu coração fora do peito”, disse ela na legenda.

A bebê Aurora nasceu no dia 2 de janeiro de 2025 e já foi celebrada pela mãe com um post nas redes sociais. "Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", disse ela na legenda.

Duda Reis fala sobre a maternidade em sua vida

Nos Stories do Instagram, a atriz Duda Reis confessou que está vivendo um misto de emoções após o nascimento da primeira filha. "Aparecendo aqui para dar um alô, gente! Eu estou em completo êxtase. Brinco que estou em uma sensação de como se eu estivesse bêbada, mas bêbada de amor. É uma coisa impressionante. Parece que o mundo parou ao redor desde que a Aurora nasceu e que agora o meu mundo com ela é um mundo a parte. Estou tão apaixonada e feliz", disse ela no sábado, 4.

"Ela é tão linda e saudável, graças a Deus. Nem sei o que dizer. Nem sei por onde começar, mas quero contar tudo para vocês.", declarou Duda, que aproveitou para compartilhar sobre o parto da pequena e se emocionou ao relembrar a sensação de ver a filha pela primeira vez.

"Tive um parto excelente! É doido porque eu imaginava outra coisa. Eu me surpreendi tanto positivamente. Eu achava que eu já tinha conhecido a Deus de muitas formas, que já tinha trocado uma intimidade com Deus muito diferente, até a hora em que vi a minha filha pela primeira vez. Foi o mais próximo que cheguei de Deus. Vocês não têm noção. É muito divino", contou a nova mamãe.

