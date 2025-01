Duda Reis mostra decoração encantadora da maternidade

Duda Reis mostrou em suas redes sociais a decoração encantadora da maternidade para receber a sua filha Aurora, fruto do casamento com Eduardo Nunes

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Ao que parece, a famosa está radiante com a filha Aurora, que nasceu recentemente e é fruto do casamento dela com Eduardo Nunes.

Nesta segunda-feira, 6, Duda publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra detalhes da decoração escolhida para a maternidade. Foi possível ver que as cores escolhidas foram branco e rosa. Além disso, as porcelanas, doces e lembrancinhas foram personalizados com a primeira letra do nome da pequena. Arranjos de flores completaram a decoração do local.

"Maternidade da Aurora. Só consigo me sentir grata por tudo que vivemos nos últimos dias… cada detalhe foi pensado com tanto carinho para receber nossa pequena Aurora e foi incrível ver nosso sonho se tornando realidade! O quartinho da maternidade ficou perfeito, o enxoval mais delicado. As porcelanas foram um charme à parte, enquanto os arranjos trouxeram vida e aconchego. Os doces lindos encantaram todos. Estamos prontos para começar essa nova fase da vida com o coração transbordando", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Fofura

A influenciadora digital Duda Reis está feliz da vida com o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes. Nesta segunda-feira, 6, ela compartilhou as primeiras fotos com a filha nos braços ainda na maternidade.

Na legenda, a estrela comentou sobre uma característica da aparência da herdeira. “Eu sou loirinha igual minha mamãe, gente. Meu coração fora do peito”, disse ela na legenda.

A bebê Aurora nasceu no dia 2 de janeiro de 2025 e já foi celebrada pela mãe com um post nas redes sociais. "Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", disse ela na legenda.

Leia também: Duda Reis exibe vídeo de como foi o parto da filha recém-nascida