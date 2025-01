Nas redes sociais, Duda Reis compartilhou sua experiência com a amamentação de Aurora e refletiu sobre as cobranças sociais em torno do tema

Nesta quarta-feira, 29, Duda Reis usou as redes sociais para relatar como está sendo sua experiência com a amamentação de Aurora, de quase um mês, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Em seu perfil oficial no TikTok, a influenciadora confessou que passou por um período de autocobrança por conta da pressão externa.

"As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É uma coisa surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu não gostei de amamentar. Para mim, a experiência não foi nada boa, foi super dolorida e até um pouco traumática. Só que consigo me resolver muito bem, até pela rede de apoio que tenho, emocionalmente falando. Sou muito dedicada em terapia, em me conhecer e me cuidar", iniciou.

"Aurora é aquele tipo de bebê que está mamando e, apenas do nada, não tem a menor explicação, ela [morde]... no bico do meu peito. Não consigo sentir que talvez ela tenha desencaixado ou saído. É uma coisa de milésimo de segundo. E na hora que ela abocanha o bico do peito... nas primeiras semanas, meu peito sangrava. Ela mordia um, sangrava e doía muito. Passava para o próximo, mesma coisa: tudo bem, tudo certo, do nada... de novo! E sangrava", relatou a mamãe coruja.

Na sequência, Duda compartilhou que usava laser e pomada para tratar os machucados do mamilo, mas continuava se machucando no momento da amamentação. "Foi ficando uma experiência muito ruim para mim, e tenho certeza que para ela também. Muitas pessoas aterrorizam a gente falando 'seu filho só vai se conectar com você se mamar no seu peito'. Eu ouvi muito isso e fiquei completamente desesperada, e acho que até me forcei muito a conseguir por isso, sendo que não tem nada a ver", disse ela, que conversou com sua psicóloga e com a pediatra da pequena sobre isso.

Ainda durante o relato, a atriz confessou que sentia culpa por não conseguir amamentar a filha. "Eu tinha essa culpa, e consegui ressignificar. O que importa hoje é se a filha está alimentada", destacou.

Por outro lado, a artista contou que conseguiu encontrar uma solução para continuar alimentando Aurora de forma presente. "Eu tenho muito leite. Eu ordenho na maior parte do dia. De noite, Aurora toma fórmula, até porque é mais pesadinha, e ela dorme melhor. Vai chegar um momento que o leite vai diminuir, e a tendência é ir para a fórmula, mas hoje é uma alimentação mista".

"Você fica até constrangida porque ouve de muitas mães 'você tem que se forçar', e eu discordo, mesmo. Discordo 200%. Todos os tetês da Aurora, mesmo que sejam na mamadeira, eu que dou. É tão mais gostoso hoje para mim, e a gente tem que ver o que fica bom para todo mundo. Minha filha fica no meu colo, olhando no meu olho. Sempre coloco uma música, e sinto que ela se sente hoje muito mais tranquila", finalizou Duda Reis.

Assista na íntegra:

@dudareisb Confesso que ainda fico receosa de falar sobre, mas espero que mamães que se sentem assim, se sintam acolhidas 🩷 ♬ som original - Duda Reis

Segundo filho?

Na terça-feira, 28, Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar que a família já tem altas expectativas para um segundo bebê! Menos de um mês após o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes, a influenciadora brincou ao comentar a "pressão" familiar para aumentar a família.

"Olha, eu não sei o que tenho com esse povo aqui de casa. Todo mundo assim: tira esse chip [anticoncepcional]. É o Du [marido], minha mãe, a Ruth [cuidadora do bebê], meu pai, meus sogros", disse Duda nos stories do Instagram, revelando que, embora sua intenção inicial fosse esperar mais tempo para uma nova gravidez, ela já considera a possibilidade do segundo filho vir antes do que imaginava.

"A Ruth dá conta de cuidar de dois também.", brincou Du Nunes, apoiando a ideia.

Na sequência, a influenciadora brincou sobre os comentários dos internautas e deu um palpite sobre o gênero do segundo bebê. "O povo fica: 'Nossa, máquina de fazer filho bonito!' Aliás, acho que meu segundo vai ser menino. Tirar o chip? Olha as ideias."

Leia também:Duda Reis surge radiante ao curtir companhia da filha, Aurora