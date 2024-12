Decoração e as lembrancinhas do batizado do filho de Gabi Luthai e Teo Teló

Gabi Luthai exibe os detalhes da festa de batizado do filho, Pietro, fruto do casamento com Teo Teló. Veja a decoração e as lembrancinhas

A cantora Gabi Luthai e o marido, Teo Teló, organizaram um batizado encantador para o filho, Pietro. O bebê foi batizado pela atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló, que também são tios dele. Ao mostrar um vídeo com momentos do grande dia, Gabi também revelou detalhes da decoração e das lembrancinhas.

Após a cerimônia na igreja, a família se reuniu para uma festa intimista. O evento foi todo decorado em tons de azul e branco. A mesa dos doces contou com flores, bolo enfeitado e doces personalizados. Além disso, as louças da mesa do bolo foram pintadas à mão pela própria Gabi Luthai.

Além disso, a cantora e o marido escolheram três tipos de lembrancinhas para os convidados levarem para casa: um potinho de cerâmica, velas aromáticas e um livro de salmos.

Gabi Luthai reflete sobre mudanças após a maternidade

A cantora e influenciadora digital Gabi Luthai usou as redes sociais para compartilhar com o público uma nova reflexão a respeito da maternidade. Mãe do pequeno Pietro, de seis meses, fruto de seu casamento com Teo Teló, a artista contou como tem se sentido em relação ao seu corpo pós-parto.

Por meio de seu Instagram oficial, Gabi abriu um álbum de fotos na praia e destacou que decidiu publicar os cliques de biquíni como forma de 'mandar a insegurança embora'. "Eu nem ia postar essas fotos sozinha, mas aí lembrei que talvez valha pra algumas mulheres que me seguem: a maternidade é a maior aventura que já embarquei em toda minha vida", iniciou ela.

"Graças a Deus, aliás, estou tendo o privilégio de viver isso! Acabei de colocar Pietro pra dormir, tô com dor nas costas, ele tá pesado (risos), mas nada se compara a esse amor. Nada. Mesmo depois de toda essa transformação, da Gabi singular, casada com o Teo, pra Gabi mãe, ainda me reconheço em várias coisas antigas. Ainda gosto das mesmas músicas, das mesmas pessoas (não todas), de lugares, de hobbies e ainda me vejo como a mulher que costumava ser", continuou.

Por fim, Gabi Luthai mencionou a aceitação da nova fase: "Também é verdade que a gente muda muito, porque a nossa percepção muda. E é gostosa essa fase em que a gente sai da loucura de não saber o que será, para leveza da aceitação e tranquilidade de uma nova era. É isso. E sim, uma foto de biquíni na praia, pq a tal da insegurança com o corpo vem tbm, mas se vc mandar embora, ela se vai", concluiu.

