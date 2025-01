Priscila Borgonovi celebra aniversário do filho com Fábio Assunção

A empresária Priscila Borgonovi compartilha uma série de registros do filho, João Assunção, que completa 22 anos nesta terça-feira, 21

A relações públicas e empresária Priscila Borgonovi comemorou nesta terça-feira, 21, o aniversário do filho, João Assunção, fruto do seu relacionamento com o ator Fábio Assunção, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.

O jovem, que está completando 22 anos, recebeu uma declaração emocionante da mãe na rede social: "Hoje é aniversário do meu FIFI! Que orgulho eu tenho de você! Te amo meu amor! Siga seus sonhos!", escreveu na legenda da publicação.

Hoje, Priscila Borgonovi é casada com o empresário Bruno Caribé. No ano passado, ela foi mãe aos 44 anos e festejou a chegada de Maria. A irmã e o padrasto de João Assunção também aparecem nos cliques.

Filho de Fabio Assunção desabafa após comentários

Em setembro do ano apssado, João Assunção decidiu desabafar sobre uma situação inusitada que ocorreu com o jovem durante o Rock in Rio. Enquanto trabalhava na produção do festival, o filho de Fábio Assunção foi abordado por pessoas que questionavam se era realmente filho do ator famoso e ficavam surpresos ao vê-lo trabalhando.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, João Assunção refletiu sobre os privilégios associados à fama de seu pai e afirmou que, embora seja herdeiro do artista, isso não significa que ele não trabalhe. Confira!

