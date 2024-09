Com nascimento de José Leonardo, Virginia exibe detalhes da maternidade

Após a chegada de José Leonardo, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar detalhes da maternidade: "Tudo personalizado"

Com o nascimento de José Leonardo neste domingo, 8, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar todos os detalhes da maternidade aos seguidores. Com uma decoração totalmente personalizada, o pequeno foi recebido em um quarto luxuoso!

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora digital registrou como estava a decoração antes da chegada do terceiro filho. "Chegamos aqui na maternidade, esse story vai [ser postado] depois, provavelmente. E aqui vai ser onde a gente vai receber as pessoas para o parto do José Leonardo. Muito lindo, gente.", declarou.

O quarto contou com o tema de fazenda, com muitos cavalos estampados nas lembrancinhas, almofadas e quadros. As cores marrom, verde e branco predominaram a decoração do local, que também continha as letras 'J' e 'L' - iniciais do bebê - em diversos objetos.

"Tudo personalizado para o José Leonardo, para receber ele, que coisa linda", prosseguiu a esposa de Zé Felipe, emocionada. "Olha, os quadrinhos, as bebidinhas porque o vô [Leonardo] vem (risos). Apaixonada".

E para a felicidade dos fãs, Virginia compartilhou um clique do pequeno, sem mostrar o rosto, já no colo da mãe. "Chegou cheio de saúde!!! Que Deus abençoe sempre", celebrou a apresentadora.

Confira os detalhes da maternidade na galeria de fotos abaixo:

Como foi o parto de José Leonardo

Terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. Em nota enviada ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa da influenciadora compartilhou detalhes do parto e como estão o pequeno e a mamãe coruja.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo”, escreveram.

Juntos, Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano de idade. O pequeno é o primeiro menino do casal.