Cintia Dicker desabafa ao mencionar planos de nova gravidez: 'Bloqueada'

Casada com Pedro Scooby, Cintia Dicker revelou se o casal planeja ter mais filhos após passarem grande susto durante a primeira gravidez

A influenciadora digital e modelo Cintia Dicker usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. Ela é mãe da pequena Aurora, de quase 2 anos, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby.

Durante a interação com o público, Cintia foi questionada por um internauta se o casal possui planos de aumentar a família. Sincera, a companheira de Pedro Scooby abriu o coração e disse acreditar que tenha ficado um pouco traumatizada após o grande susto que passou durante a primeira gestação.

Para quem não sabe, Aurora, que chegou ao mundo em dezembro de 2022, precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento devido a uma gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita. Além do momento delicado envolvendo a saúde da filha, Cintia Dicker relembrou a fase da gravidez.

"Ela ainda é um bebê, estamos curtindo muito ela. Na verdade, eu acho que fiquei com medo depois de tudo que passamos com a Aurora. Graças a Deus deu tudo certo, mas toda aquela ansiedade, aquele medo que passei de quando estava grávida, eu acho isso deu uma bloqueada de não querer ter mais filhos", disse ela.

Apesar do receio, a esposa de Pedro Scooby deixou claro que a decisão não é definitiva. "Tudo pode mudar, a gente nunca sabe o amanhã. Mas, no momento, minha resposta seria não [ter mais filhos]. Só de imaginar alguma coisa acontecer, ter que passar de novo por tudo que a gente passou, por mais certo que deu, dá medo. Então, não", finalizou Cintia Dicker.

Vale lembrar que além de Aurora, o surfista e ex-participante do BBB 22, da TV Globo, também é pai de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

Como é a relação de Cintia Dicker com Luana Piovani?

Recentemente, Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o jogo sobre a convivência com Luana Piovani, ex do surfista. A atriz e o atleta ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais de três filhos: Dom, Liz e Bem.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Cintia revelou como é a relação entre as duas. Luana Piovani e a companheira de Scooby passaram a ter mais contato após o primogênito do ex-casal decidir se mudar para o Rio de Janeiro para morar junto com o pai e a madrasta; confira detalhes!

