Cardi B anuncia gravidez do terceiro filho e surpreende ao mostrar barrigão

A cantora Cardi B surpreendeu com tamanho do barrigão ao revelar que está à espera de seu terceiro filho: 'Um novo começo'

A cantora norte-americana Cardi B surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 1, ao revelar através das redes sociais que está grávida de seu terceiro filho! Em seu perfil oficial no Instagram, a rapper publicou fotos exibindo o barrigão e mostrando que a gestação já está avançada.

"Com cada fim, vem um novo começo! Sou muito grata por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder! Me lembrou que posso ter tudo!", iniciou a artista na legenda da postagem.

"Você me lembrou que nunca preciso escolher entre vida, amor e minha paixão! Eu te amo tanto e mal posso esperar para você testemunhar o que você me ajudou a realizar, o que você me incentivou a fazer! É muito mais fácil enfrentar as reviravoltas e testes da vida deitado, mas você, seu irmão e sua irmã me mostraram por que vale a pena perseverar!", completou a famosa.

Além do caçula, Cardi B também é mãe de Kulture, de 6 anos, e Wave, de 3, frutos de seu relacionamento com o rapper e compositor norte-americano Offset. De acordo com informações do site 'PageSix’, Cardi B oficializou o pedido de divórcio na última quarta-feira, 31.

Juntos desde 2017, os dois já enfrentaram algumas separações ao longo da relação por rumores de infidelidade por parte do artista. Em dezembro de 2023, a cantora anunciou publicamente o divórcio durante uma live, onde revelou que já não eram mais um casal há alguns meses.

Em 2020, Cardi B e Offset também quase se divorciaram. Desta vez, no entanto, segundo fontes próximas da cantora informaram ao 'PageSix', a separação é definitiva, uma vez que ela está "focada em seguir em frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cardi B (@iamcardib)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cardi B (@iamcardib)

Cardi B arremessou microfone em DJ antes de fazer o mesmo com fã

Em julho de 2023, a rapper Cardi B virou assunto nas redes sociais ao arremessar um microfone em um fã que assistia ao seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela perdeu a paciência quando a pessoa na plateia jogou uma bebida nela. Porém, essa não foi a primeira vez que ela fez isso nos últimos dias.

Pouco tempo antes, Cardi B também viralizou na internet ao jogar o microfone no DJ que tocava em seu show. Os fãs que estavam presentes informaram que o DJ cortava as músicas antes do combinado com a cantora e ela perdeu a paciência. Com isso, ela arremessou o microfone na direção dele. O episódio também aconteceu neste final de semana em Las Vegas.

A segunda vez que ela arremessou o microfone foi contra um fã. Ela cantava no palco normalmente quando um fã agitou um copo e o líquido voou na direção da cantora. Ela se assustou e revidou, jogando o microfone na pessoa que estava com o copo; saiba mais detalhes!