Bruna Biancardi leva Mavie para ver treino de Neymar

Bruna Biancardi está passando um tempo na Arábia Saudita e fez questão de levar a filha Mavie para assistir a um treino de Neymar

Bruna Biancardi e Mavie, de dez meses, estão passando um tempo na Arábia Saudita, onde Neymar mora. O jogador defende o time Al-Hilal.

Em suas redes sociais, a digital influencer tem compartilhado diversos momentos da viagem. Nesta sexta-feira, 30, Bruna fez questão de levar Mavie para acompanhar o treino de futebol de Neymar.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou uma foto em que a pequena aparece sentada no gramado ao lado de duas bolas de futebol. "No treino do papai", escreveu ela.

Maternidade real

Bruna Biancardi se divertiu ao mostrar o "outro lado" da maternidade, na quinta-feira (29). A influenciadora é mãe de Mavie, fruto do relacionamento dela com Neymar, e costuma mostrar alguns momentos de cuidado com a menina nas redes, até mesmo os perrengues, como foi o caso da tentativa dela de cortar as unhas dos pés e das mãos da filha.

"Cortar as unhas é sempre uma missão. (Dessa vez) Ficou faltando a outra mão e os pés", relatou a mãe da pequena. Apesar da situação difícil, Bruna mostrou que tenta levar o momento com leveza. No registro, Mavie aparece bastante agitada com a realização do corte nas unhas e tenta desvencilhar as mãozinhas da mãe.

Apesar da pequena ser a primeira filha de Bruna com Neymar. O jogador tem outros dois filhos: o primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento dele com Carol Dantas, e caçula, Helena, filha dele com Amanda Kimberlly. Recentemente, foi confirmado pela equipe do craque que ele está envolvido em um processo de paternidade de uma menina húngara, de dez anos, que segue em segredo de Justiça.