Bruna Biancardi mostra perrengue nos cuidados com Mavie: 'Uma missão'

Dedicada aos cuidados de Mavie, a primeira filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi mostrou que, às vezes, a tarefa pode ter desafios

Bruna Biancardi se divertiu ao mostrar o "outro lado" da maternidade, nesta quinta-feira (29). A influenciadora é mãe de Mavie, fruto do relacionamento dela com Neymar, e costuma mostrar alguns momentos de cuidado com a menina nas redes, até mesmo os perrengues, como foi o caso da tentativa dela de cortar as unhas dos pés e das mãos da filha.

"Cortar as unhas é sempre uma missão. (Dessa vez) Ficou faltando a outra mão e os pés", relatou a mãe da pequena. Apesar da situação difícil, Bruna mostrou que tenta levar o momento com leveza. No registro, Mavie aparece bastante agitada com a realização do corte nas unhas e tenta desvencilhar as mãozinhas da mãe.

Apesar da pequena ser a primeira filha de Bruna com Neymar. O jogador tem outros dois filhos: o primogênito, Davi Luca, de 13 anos, fruto do relacionamento dele com Carol Dantas, e caçula, Helena, filha dele com Amanda Kimberlly, que tem poucos meses de vida. Recentemente, foi confirmado pela equipe do craque que ele está envolvido em um processo de paternidade de uma menina húngara, de 10 anos, que segue em segredo de Justiça.

Bruna Biancardi mostra perrengue para cortar as unhas de Mavie (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi revela motivo de não beijar Neymar em público

Depois de reatar publicamente o relacionamento com Neymar e passar a viver na Arábia Saudita, onde o jogador é contratado do clube do Al-Hilal, Bruna Biancardi foi questionada sobre o motivo de não beijar o namorado em público, o que a modelo apontou como um sinal de respeito aos costumes locais.

“Gente, pelo que sabemos... eu também não sou nenhuma expert na cultura deles, eu sei pelo que me falam e pelo o que eu vejo. Realmente as pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais sim e outros não. Eu acredito que possa, já que tem gente que anda. A gente fica meio perdido às vezes se dá a mão ou se não dá, depende do lugar que estamos", esclareceu Biancardi.