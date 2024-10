Bruna Biancardi derrete seguidores ao compartilhar momento de Neymar com Mavie

Que amor! Nas redes sociais, a influenciadora Bruna Biancardi encantou os internautas ao registrar momento de Neymar com a filha, Mavie

Nesta terça-feira, 15, Bruna Biancardi deixou os seguidores encantados ao registrar Neymar tendo um momento fofo com a filha, Mavie. No registro, o jogador surgiu dando comidinha para a pequena em um momento descontraído.

Bruna compartilhou a cena fofa entre os dois por meio dos Stories no Instagram. Com um olhar curioso para tudo o que estava acontecendo, Mavie se mostrou encantada com a atenção do pai.

Vale lembrar que a filha dos famosos completou 1 ano de idade no dia 6 de outubro. Para celebrar esta data especial, ela ganhou uma grande festa ao lado dos familiares em um resort de luxo na Arábia Saudita. Por questões profissionais de Neymar, a comemoração da pequena no Brasil acontecerá em novembro, marcando assim o segundo evento de aniversário de Mavie.

Confira o registro:

Bruna Biancardi se derrete ao filmar Mavie falando 'mamãe e papai'

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com o público um momento bastante especial da filha, Mavie, de 1 ano de vida. Nesta terça-feira, 15, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr publicou um vídeo da herdeira do casal falando as primeiras palavras.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou alguns momentos onde a pequena Mavie chama por ela e por Neymar. Além de 'mamãe' e 'papai', a influenciadora contou que a bebê também aprendeu a falar 'nenê', 'vovó' e 'Anna', nome da fotógrafa da família.

Em um dos registros, Mavie aparece sentada no colo do atleta enquanto se alimentava. Neymar Jr, então, incentiva a filha a chamar por Bruna Biancardi. "Fala mamãe", pede o famoso. No vídeo seguinte, Mavie surge esbanjando fofura enquanto pronuncia a palavra 'mamã'.