Bruna Biancardi comemora a chegada de novo membro da família: ‘Nossa caçulinha’

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi encanta ao celebrar o nascimento de novo membro de sua família nas redes sociais

A família de Bruna Biancardi está em festa! Na última quinta-feira, 8, a modelo e influenciadora digital usou suas redes sociais para celebrar o nascimento de um novo membro em sua família. Ela comemorou a chegada de Maya, a segunda filha de sua melhor amiga Hanna Carvalho, que também é mãe de sua afilhada, Marina.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou uma foto do parto da sobrinha de consideração e celebrou a chegada de mais uma bebê na família: “Seja bem-vinda, Maya! Nossa pequena chegou! Parabéns à família linda, Hanna Carvalho e Cauê Brinatti,” escreveu a namorada do jogador de futebol Neymar Jr.

Bruna Biancardi comemora nascimento de afilhada - Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, Hanna também compartilhou algumas fotos do parto: "08.08.24. Bem vinda ao mundo Maya. Papai e mamãe estão com coração cheio de amor com sua chegada! Obrigada por ter escolhido a gente para ser seus pais", disse a influenciadora, que ganhou um comentário de Bruna: "Bem-vinda nossa caçulinha", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hanna Carvalho (@han.carvalho)

Vale lembrar que, além de ser uma das melhores amigas de Bruna, Hanna também foi escolhida para ser madrinha da primeira filha da influenciadora e do craque, a Mavie, que está com 10 meses. Por outro lado, Biancardi é madrinha da primogênita da amiga, Marina. Inclusive, as duas celebram juntas o batizado das meninas.

“Aqui tá uma correria, é o batizado da Mavie e da Marina. Nós vamos fazer no mesmo dia, então estamos aqui para os preparativos. Tá ficando a coisa mais linda, eu disse que ia ser só um bolinho e vocês vão ver o que virou o bolinho. A gente resolveu fazer juntas esse dia especial e obviamente fizemos também o enxoval em conjunto”, Bruna compartilhou a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale mencionar também que além da filha Mavie, e das afilhadas Marina e Maya, a família do jogador de futebol aumentou recentemente. No mês passado, Neymar celebrou a chegada de sua terceira filha, Helena, fruto de um breve romance com Amanda Kimberlly. Até o momento, Bruna não se manifestou sobre o nascimento da enteada, mas confirmou que reatou com o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi revela quando reatou com Neymar Jr:

Bruna Biancardi surpreendeu ao abrir o jogo sobre a reconciliação com Neymar Jr. Enquanto respondia perguntas dos internautas nos Stories do Instagram, a musa contou sobre quando eles decidiram reatar e defendeu a decisão do casal. O assunto surgiu quando um fã perguntou se Bruna recebe muitas críticas e se tem medo de expor a relação.

Com isso, ela confirmou que é alvo de comentários maldosos, mas que decidiu viver o seu amor: "Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso”, Bruna declarou e revelou detalhes do namoro.