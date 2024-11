Branca Feres encanta ao mostrar filha caçula fantasiada em mesversário

A ex-atleta de nado Branca Feres realizou uma festinha em família para celebrar o primeiro mês de vida da caçula, Manuela; veja fotos

A ex-atleta de nado Branca Feres usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores detalhes da festinha de mesversário da filha caçula, Manuela. A pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Frota, completou 1 mês de vida na segunda-feira, 11, celebrou a data especial ao lado da família.

Em seu Instagram, que é usado em conjunto com a irmã gêmea, Bia Feres, Branca abriu um álbum de fotos do evento intimista realizado especialmente para a herdeira. Para comemorar o primeiro mês de Manu, a ex-atleta e o marido escolheram a animação Toy Story como tema.

Nos cliques, é possível perceber a mesa decorada com diversos docinhos personalizados em alusão aos personagens do filme infantil. Além disso, a festinha também contou com um bolo todo decorado e uma velinha com o número um.

Esbanjando fofura, a filha de Branca Feres apareceu com a fantasia de Woody, personagem principal da animação. Para completar o look encantador, a mamãe coruja escolheu um lacinho vermelho para colocar na cabeça da bebê.

"Ao infinito e além... com muito amor! Foi ontem que você chegou, minha boneca pequenininha e cheia de vida, trazendo um amor que eu já sabia o quão especial seria. Vamos estar aqui, sempre ao seu lado, prontos para te acompanhar em cada etapa dessa jornada maravilhosa chamada, vida! Que venham muitos outros mesversários, cada um mais especial que o anterior!", escreveu a ex-nadadora na legenda.

Vale lembrar que além de Manuela, Branca e Gustavo Frota também são pais de Nicole, de 2 anos.

Confira as fotos do mesversário da filha de Branca Feres:

Branca Feres revela reação da filha mais velha ao conhecer a caçula

A ex-atleta de nado Branca Feres encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos da filha recém-nascida, Manuela, em família. A pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Frota, chegou ao mundo no dia 11 de outubro.

Por meio de seu Instagram oficial, Branca publicou alguns cliques da caçula ao lado de Nicole, de 2 anos, primogênita do casal. Na legenda, a mamãe coruja revelou qual foi a reação da filha mais velha ao encontrar a irmã pela primeira vez; confira detalhes!

