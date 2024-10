Atriz que fez Narizinho em Sítio do Picapau anuncia gravidez; saiba o sexo

Lara Rodrigues, a atriz que conquistou o público no ínicio dos anos 2000 como a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, anunciou que está grávida

Lembra da Lara Rodrigues? A atriz, que conquistou o público no ínicio dos anos 2000 como a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, exibido na Globo, usou as redes sociais para anunciar que está grávida. Em uma publicação recente no Instagram, ela publicou fotos mostrando a barriga da gestação e comentou que está à espera de um menino.

Nas imagens, ela aparece sorridente no parque ao lado dos cachorros: "Eu, a barriga e as crianças", disse ela, que adicionou um emoji de bebê ao final.

Nos comentários, o ator Cândido Damm, de 69 anos, que viveu o Visconde de Sabugosa no Sítio do Picapau Amarelo, comentou: "Que linda! Que demais! Meu sobrinho! Ou sobrinha? Mil beijos!". E a atriz respondeu: "A gente tá muito feliz! Um meninão! Entrei pro bonde..rs", disse ela.

Outros internautas também ficaram contentes com a novidade. "A nossa Eterna Narizinho esperando a chegada do baby", disse uma. "Linda, larinha. Você fez parte da minha infância. Amo demais você e te levo pra sempre dentro do meu coração", disse outra pessoa.

"Narizinho grávida, me faz me sentir velho! Hahahaha", brincou um terceiro. "Ai, meu Deus, a melhor atriz de todo o Brasil, que interpretava a Narizinho que todos amamos, vai ser mamãe! Alguém me belisca, que issoooo?!", celebrou mais um, que não escondeu a empolgação.

Vale lembrar que o bebê é fruto do relacionamento da atriz com o cinegrafista Lui Azevedo. Os dois se casaram em 2022 e, na época, fizeram uma festa de casamento que ela descreveu como uma 'cerimônia digna de filme e para ficar na memória'. Atualmente, ela trabalha com direção de clipes e comerciais. As informações são do jornal O Globo.

Veja a publicação:

Lara Rodrigues sobre o sexo do bebê (Reprodução/Instagram)