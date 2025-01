Atriz que fez Narizinho em Sítio do Picapau mostra barrigão de 9 meses de gravidez

Lara Rodrigues, a atriz que conquistou o público no ínicio dos anos 2000 como a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, mostrou sua barriga de grávida

Lembra da Lara Rodrigues? A atriz, que conquistou o público no ínicio dos anos 2000 como a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, exibido na Globo, encantou os seus seguidores das redes sociais neste domingo, 6, para compartilhar registros da reta final da gravidez.

Na publicação no feed do Instagram, a atriz aparece vestindo uma regata branca e com o barrigão à mostra. Ela contou que completou 9 meses de gestação e já está na contagem regressiva para o nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o cinegrafista Lui Azevedo.

"Narizinho vai ser mãe. Minha infância todinha", disse uma. "Narizinho cresceu e vai virar uma grande mãe", comentou outra. "Ele tá vindo a qualquer momento. Avisa ele que a gente tá ansioso", declarou uma terceira pessoa. "Linda demais", elogiou mais uma.

Veja os cliques:

Como foi o anúncio da gravidez?

Em outubro do ano passado, Lara Rodrigues publicou fotos mostrando a barriga da gestação e comentou que está à espera de um menino. Nas imagens, ela aparece sorridente no parque ao lado dos cachorros: "Eu, a barriga e as crianças", disse ela, que adicionou um emoji de bebê ao final.

Nos comentários, o ator Cândido Damm, de 69 anos, que viveu o Visconde de Sabugosa no Sítio do Picapau Amarelo, comentou: "Que linda! Que demais! Meu sobrinho! Ou sobrinha? Mil beijos!". E a atriz respondeu: "A gente tá muito feliz! Um meninão! Entrei pro bonde..rs", disse ela.

Vale lembrar que o bebê é fruto do relacionamento da atriz com o cinegrafista Lui Azevedo. Os dois se casaram em 2022 e, na época, fizeram uma festa de casamento que ela descreveu como uma 'cerimônia digna de filme e para ficar na memória'. Atualmente, ela trabalha com direção de clipes e comerciais. As informações são do jornal O Globo.

