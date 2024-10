Arlete Salles faz rara aparição com o bisneto e encanta os internautas

Alerta fofura! Atualizando as redes sociais, a atriz Arlete Salles publicou registro raro na companhia do bisneto, de 5 meses de vida; veja

Nesta quinta-feira, 31, Arlete Salles deixou os seguidores encantados ao publicar um registro fofo na companhia do bisneto, João Francisco. Filho de Pedro Medina, neto da artista, o pequeno tem apenas 5 meses de vida.

"Eu e o meu bisneto João Francisco, de 5 meses, numa suposta e animada conversa.", escreveu Arlete na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs ficaram derretidos pelo registro. "Que amor", escreveu Taís Araujo. "Que bebê lindo, Arlete!! Parabéns para toda a familia!!", desejou Susana Vieira. "Que foto mágica", elogiou um seguidor.

Vale lembrar que a atriz é mãe do ator Alexandre Barbalho, de 65 anos, e do cineasta Gilberto Salles, de 55, ambos frutos do casamento com o comediante Lúcio Mauro. Arlete também é avó de Pedro e Joana.

Arlete Salles elogia performance de Fred Mayrink cantando Sinatra

Arlete Salles brilhou na plateia do espetáculo Sinatra For You, apresentado por Fred Mayrink, diretor artístico de Família É Tudo; novela da TV Globo em que a veterana interpreta as irmãs gêmeas Frida e Catarina. Após o concerto, realizado em junho, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a atriz conversou com a CARAS Brasil. Ela elogia bastante a performance de Mayrink no palco e como diretor da trama das sete.

“Sinatra sempre será tudo. E na voz do Fred Mayrink, melhor ainda. Primeira vez que vi o Fred cantando. Ele tem me dirigido muito, né? (risos). É um belo diretor, é um sonho de diretor. E é o sonho de todo ator ter um diretor como ele, agradável, educado, que comanda com suavidade, é um belo diretor. Estou muito feliz com o nosso encontro profissional, e vê-lo hoje no palco, brilhando, cantando Frank Sinatra, essas músicas lindas e imortais, foi um belo espetáculo. Sabia que ele cantava. Ele é um homem de bom gosto”, destaca Arlete.

