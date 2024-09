Ana Brenda Contreras faz relato emocionante sobre luto após perder seu bebê

A atriz Ana Brenda Contreras, de 'Indomável Coração', revelou em um texto emocionante a perda do bebê que estava esperando

A atriz Ana Brenda Contreras usou as redes sociais na noite de domingo, 8, para compartilhar com o público um momento bastante delicado em sua vida pessoal. Em um relato emocionante, a artista mexicana revelou que perdeu o bebê que esperava.

Através de seu Instagram oficial, Ana Brenda publicou imagens do céu e de seu teste de gravidez. No texto, a intérprete de Maria Alessandra Mendonça e Maricruz Olivares na novela 'Coração Indomável' falou sobre o processo de luto que vem enfrentando nos últimos tempos.

"Há uma dor única que vem preparar um lugar na sua vida e no seu coração para um bebê que nunca chega. Não importam as semanas, não importa que você nunca tenha abraçado ele; sua experiência e dor são válidas, e embora essas histórias sejam mais comuns do que pensamos, pouco se fala sobre isso. Eu quero contar porque aconteceu, foi real e porque eu me senti sozinha mesmo sabendo que não estou", iniciou a atriz.

Em seguida, a famosa mencionou que tem ouvido perguntas difíceis sobre o bebê e pediu para que as pessoas não as fizessem mais. "Embora o caminho seja pessoal e igualmente importante de qualquer maneira, não se pergunta ‘para quando é o bebê?’, ‘querem ter filhos?’. No dia seguinte a viver isto, encontrei um grupo de repórteres com todas estas perguntas", lamentou.

Apesar de ter abordado o assunto somente agora, Ana Brenda Contreras revelou que a perda do bebê aconteceu há algum tempo. "Já se passaram alguns meses e estamos bem, com mais um anjinho no céu. Meu amor e visibilidade para todos aqueles que passam por uma perda", escreveu a atriz, por fim.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à artista. "Te abraço muito forte", declarou a atriz Angelique Boyer. "Sinto muito pela sua perda, você é guerreira, fique bem e que Deus abençoe", disse uma internauta. "Sinta-se abraçada", falou uma outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AnaBrenda (@anabreco)

Quem é Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras nasceu em McAllen, no Texas, Estados Unidos, e se mudou aos 15 anos para a Cidade do México. Além de atuar em 'Coração Indomável', a atriz também participou de outras novelas famosas no Brasil como 'Teresa' e 'Sortilégio'.

Ela, inclusive, já conversou com a CARAS Brasil em 2015, durante sua passagem por São Paulo para uma campanha publicitária. Na ocasião, Ana Brenda Contreras falou sobre as fases de sua personagem em 'Coração Indomável'; confira mais detalhes!