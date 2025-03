Zé Felipe revela que apoiará o filho caso ele queira se vestir de princesa

O cantor Zé Felipe garante que apoiará José Leonardo, de seis meses, caso ele queira usar fantasias de princesa já que a filha, Maria Alice, de três, usa de super-heróis

Nesta segunda-feira, 17, o cantor Zé Felipe, de 26 anos, decidiu falar sobre a criação dos três filhos, frutos do relacionamento com a esposa, a influencer Virginia Fonseca, de 25, por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Na ocasião, ele garantiu que apoiará José Leonardo, de seis meses, caso ele queira usar fantasias de princesa, já que Maria Alice, de três, veste de super-heróis. O sertanejo já havia falado sobre a menina ser fascinada por figuras como o Homem-Aranha.

“Minha preocupação é meus filhos nunca humilharem ninguém, tratarem todo mundo bem, o resto que se f*da. Quer qual? Branca de Neve, Barbie, Bela Adormecida? Suzi? Nem sei se existe mais [Suzy], mas vambora", iniciou. "Lógico que eu não vou chegar e vou falar assim 'toma, meu filho, uma boneca'. Mas [de falar] 'papai, quero uma boneca', vamos embora. Quer que eu brinque com você? Eu vou brincar", afirmou.

O cantor, que também é pai de Maria Flor, de dois anos, frisou ainda que está mais preocupado em os três filhos serem boas pessoas: "E é isso, mano. Minha preocupação é fazer meus filhos nunca humilharem ninguém, tratar todo mundo bem com respeito, o resto que se f*da", declarou.

"Apoio dentro de casa vai ter, que sei que na rua tem muita gente preconceituosa, muita gente, isso para mim é o de menos", garantiu. "O apoio da família, meus filhos sempre vão ter independentemente de o que gosta, o certo é pelo certo. Isso aí para mim [o menino querer um dia se vestir de princesa] para mim é nada", encerrou.

Zé Felipe desabafa sobre críticas nas redes sociais



Aind anesta segunda-feira, 17, Zé Felipe aproveitou o tempo livre para falar com os fãs e respondeu um internauta sobre como ele lida com as críticas. Na ocasião, o cantor confessou:

"Depende. Eu acho que quem quer falar mal, vai falar... e tá tudo certo. Depende do dia, do que falar...Se falar alguma coisa que me estressa eu já mando tomar no c* e foi. Tudo certo. Bora pra cima", declarou. Confira!

