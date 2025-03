Zé Felipe confessa sobre críticas nas redes sociais: 'Depende'

O cantor Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado sobre como lida com as críticas. Veja o que ele disse

O cantor Zé Felipe aproveitou o tempo livre nesta segunda-feira, 17, para abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social e responder algumas perguntas dos seguidores. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber como o artista lida com as críticas.

"Depende. Eu acho que quem quer falar mal, vai falar... e tá tudo certo. Depende do dia, do que falar...Se falar alguma coisa que me estressa eu já mando tomar no c* e foi. Tudo certo. Bora pra cima", declarou o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Poliana Rocha revela qual conselho daria ao filho Zé Felipe

Recentemente, Poliana Rocha também respondeu algumas perguntas dos seguidores. E uma internauta quis saber qual conselho ela daria para o filho Zé Felipe, fruto do seu relacionamento com Leonardo.

Na resposta, Poliana afirmou que aconselharia o cantor a se impor mais e nunca aceitar menos do que merece. "Ninguém vai lutar por você se você não lutar por si mesmo. O mundo respeita quem se impõe, então nunca abaixe a cabeça. Seja forte, trabalhe duro e nunca aceite menos do que merece", disse ela.

Em outro momento, ela falou sobre a relação com Virginia após notarem que as duas não têm aparecido juntas na web. E de repente nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela as vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando as vezes outras coisas. Mas está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem".

