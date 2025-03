Poliana Rocha se emociona ao ver postura de Zé Felipe com as filhas: 'Não foi fácil'

Ao ver momento de Zé Felipe com as filhas na escola, Poliana Rocha se emociona com o herdeiro e fala sobre ter lutado pela sua família

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, compartilhou uma foto de Zé Felipe com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, saindo da escola. Nesta terça-feira, 18, a loira exibiu o registro fofo do cantor com as herdeiras na rede social e se mostrou emocionada.

Orgulhosa pela postura dele, por participar da rotina dos filhos, a sogra de Virginia Fonseca falou sobre ter lutado para ter sua família. Poliana Rocha comentou sobre estar satisfeita ao ver seu esforço rendendo frutos.

"Enfrentei muitos desafios para conseguir construir minha família, criar meu filho em um ambiente de paz, amor… mas cada obstáculo valeu a pena. Hoje, vejo meu filho se tornar um grande pai, e meu coração se enche de orgulho e gratidão. A jornada não foi fácil, mas o amor sempre foi a força que nos guiou! Orgulho de você, filho Zé Felipe! Te amo", escreveu na legenda.

No registro, Zé Felipe apareceu andando com as meninas, que surgiram vestidas com roupa de balé e cada uma levando sua mochila. Maria Flor surgiu com sua mala de Minnie à esquerda e Maria Alice à direita com a sua de Homem-Aranha.

Virginia reage após boatos de briga com Poliana Rocha

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu aos boatos de que estaria afastada de Poliana Rocha. Neste domingo, 16, a esposa de Zé Felipe repostou um vídeo da sogra falando sobre a relação delas e mostrou que está tudo bem.

No registro, a mulher do sertanejo Leonardo apareceu explicando que não estão distantes por conta de um desentendimento, mas sim por conta de compromissos e viagens. "Está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", disse e Virginia Fonseca reagiu. Saiba mais aqui!