Zé Felipe faz mechas no cabelo em homenagem à família e surpreende Virginia

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, é flagrado pela esposa, Virginia Fonseca, com o novo visual e diverte ao explicar o motivo da mudança

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, deparou-se com o esposo, o cantor Zé Felipe, de 26, com um visual novo e registrou a novidade nesta sexta-feira, 24. Isso porque a famosa foi pega de supresa com a mudança no cabelo do jovem, que estava pintando as mechas do cabelo de rosa e azul para homenagear a família do casal.

Na ocasião, Zé Felipe estava com duas mechas, uma em cada lateral da cabeça, tingidas em rosa, e a outra de azul. Ao ver o resutaldo da pintura Virginia brincou: "Ele não pode ficar à toa e sozinho", afirmou por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

No vídeo, o cantor ainda diz que o lado que está com a mecha rosa, é dedicado às mulheres — a esposa e as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois — e do outro, o azul, aos homens — ele e o bebê José Leonardo, de quatro meses.

Atualmente, o filho do cantor sertanejo Leonardo tem usado o cabelo com partes mais longas e a parte de baixo descolorida — onde tingiu de rosa e azul. “Vai ficar bom”, garantiu Zé Felipe no vídeo.

Zé Felipe tinge as mexas do cabelo de rosa e azul - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe desiste das mechas

No entanto, horas mais tarde, a influenciadora deparou-se com o marido sem as mechas tingidas na região. Ele revelou o motivo de querer desfazer a tintura.

"Agora que eu estou reparando... Você tirou o azul e rosa que você fez?", questionou Virginia. Zé Felipe, então, justificou-se. "Achei que ficou um 'ar' muito infantil", alegou. Ainda nos stories, a jovem pontuou: "Inventa e depois se arrepende", divertiu-se com a situação.

