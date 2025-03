Zé Felipe diz o que Virginia fez para deixá-lo ainda mais orgulhoso dela; veja

Após ver atitude de Virginia Fonseca, Zé Felipe diz que está mais orgulhoso do que nunca dela e explica o que aconteceu para isso

O cantor Zé Felipe compartilhou em sua rede social que está mais orgulhoso o que nunca de Virginia Fonseca. Em seus stories, o famoso fez um relato explicando o motivo para isso e falou sobre a esposa estar cumprindo seu propósito religioso.

O herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo então enalteceu a postura da mãe de seus três filhos, de estar acordando nas madrugadas para fazer orações. "Eu acho que desde que eu casei com Virginia, já tive muitos momentos orgulhoso dela, mas acho que agora tá sendo um dos momentos que eu tô com mais orgulho da Virginia", começou dizendo.

E falou mais: "Porque buscar conexão com deus é coisa que ninguém pode fazer pra gente e é a melhor coisa do mundo e todo mundo pode fazer, você, eu, cada um tem a forma de sentir a presença de deus e ela tá acordando todo dia, fez esse propósito, fazendo o Rosário, rezando o Terço, isso é bom demais, tô orgulhoso de verdade mesmo".

Ainda nos últimos dias, ao iniciar suas orações, Virginia Fonseca acordou passando muito mal. Após o episódio, ela fez exames e revelou que os resultados deram normais. Foi então que a mãe dela, Margareth Serrão, apontou a possibilidade da influencer estar enfrentando uma batalha espiritual.

