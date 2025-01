Zé Felipe defende Virginia após vídeo falso e polêmico: 'Faz isso com a mãe'

Através dos Stories do Instagram, Zé Felipe lamentou situação envolvendo sua esposa, Virginia Fonseca, e defendeu a empresária

Zé Felipe (26) usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para desabafar sobre um vídeo polêmico feito com inteligência artificial usando o rosto de sua esposa, Virginia Fonseca (25). O cantor lamentou a situação e defendeu a empresária.

"Nossa mano, me apareceu aqui... Pegaram IA [inteligência artificial], colocaram a cara da Virginia num vídeo de outra mulher , no corpo de outra mulher, rebolando e mostrando o peito", desabafou o músico. "Porque o cara que faz isso não coloca a foto da cara da mãe dele?", questionou.

Momentos antes do desabafo, ele estava respondendo perguntas dos seguidores através dos Stories, e chegou a mostrar a esposa andando na esteira com a primogênita Maria Alice (3). Ele também compartilhou um clique do filho caçula, José Leonardo, de quatro meses, que estava dormindo mais cedo, e usou a rede para compartilhar sua nova música Oh Garota eu Quero Você Só Pra Mim.

Pouco tempo antes, Virginia usou seu perfil do Instagram para mostrar a rotina ao lado das filhas após acordar. No meio da sequência de Stories, a influenciadora voltou a desabafar sobre a crise dos dois anos da filha, Maria Flor(2).

Em agosto do ano passado, ela já havia falado sobre o momento. "É galera, vou falar uma coisa para vocês, esqueçam [ela], porque o 'terrible two' está aí", brincou Virginia, à época. Neste momento, as crianças dão início a reinvindicação das próprias escolhas, o que pode gerar momentos considerados de rebeldia como choro, oposição às escolhas de adultos e, também, o uso da palavra "não".

