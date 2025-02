Filha de Iza e Yuri Lima, Nala rouba a cena ao surgir fantasiada em nova foto

Que fofura! O jogador de futebol Yuri Lima dividiu fotos inéditas da pequena Nala, sua filha de quatro meses com a cantora Iza

O jogador de futebol Yuri Lima encantou o público na noite de terça-feira, 18, ao compartilhar algumas fotos inéditas da filha, Nala. A pequena, de quatro meses de vida, é fruto de sua união com a cantora Iza.

Por meio das redes sociais, o atleta publicou uma sequência de cliques da bebê registrados nos últimos tempos. Além disso, o companheiro de Iza também incluiu alguns momentos de lazer ao lado de seus cachorros de estimação.

Em uma das imagens, Nala aparece usando uma fantasia cor de rosa de pantera, com direito a uma tiara de orelhinhas na cabeça. Esbanjando fofura, a herdeira de Iza e Yuri Lima foi fotografada sentada no sofá com uma almofada de apoio nas costas.

Recentemente, a cantora também dividiu uma sequência de registros encantadores da filha, entre eles, uma foto da bebê segurando sua mamadeira sozinha. Iza também compartilhou cliques à beira da piscina e trabalhando.

Confira as novas fotos de Nala:

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, surge fantasiada - Foto: Reprodução / Instagram

Iza revela como é a relação de Yuri Lima com a filha

Em recente entrevista ao Fantástico, da Globo, Iza falou sobre a relação de Yuri com a filha. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela.

Durante o papo com Maju Coutinho, Iza relembrou o momento do parto. "Eu estava com 38 semanas, e meu ginecologista entendeu que a minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então a gente seguiu as orientações médicas e eu fiz uma cesárea, e foi muito bonito. Estava todo mundo cantando Stevie Wonder, todo mundo mesmo, até a anestesista. A música ‘This is love!’. Ela nasceu na hora de 'Ma Cherry Amor'", falou.

