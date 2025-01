Yuri Bonotto se desvincula de Eliana após A Fazenda: 'Antes eu era o bombeiro'

A participação de Yuri Bonotto (35) na décima sexta temporada de A Fazenda lhe rendeu não apenas o terceiro lugar, como também mais notoriedade na carreira artística. Se antes ele era famoso como o 'Bombeiro da Eliana', hoje o rótulo caiu no esquecimento do público que o conhece por seu nome artístico.

Em entrevista à CARAS Brasil, o modelo revela como tem sido o pós reality, continuidade do G-4, criação de conteúdo em plataformas adultas e reflete sobre sua participação no programa exibido pela Record no segundo semestre do ano passado.

"O pós da fazenda tem sido bem especial pra mim, por todo carinho do público e pela experiência que foi estar lá dentro. Sinto aquela sensação de dever cumprido! Tenho viajado muito [risos], passei muito tempo com minha família no Rio Grande do Sul, fui para Florianópolis, para o Rio, agora bora começar o ano organizando os novos projetos", conta.

O G-4, grupo em que o influenciador digital formou com Gui Vieira (22), Luana Targino (27) e Sacha Bali (43) durante estadia no confinamento, caiu nas graças do público e continua firme após o fim da temporada. Na semana passada, todos os quatro se reuniram no Rio de Janeiro na casa do campeão, Bali.

"O tão esperado encontro no Rio de Janeiro foi muito bom e produtivo. Eu, o Gui, Vitória a namorada do Gui e Leoni minha esposa na casa do Sasha, já a Luana ficou em um hostel ao lado. Fomos à praia, festas, fizemos o churrasco do G-4 na casa do famoso Renato Góis. Nós temos um grupo no Whats e lá nós marcamos uma data certinha e decidimos ir. Logo terão vários outros encontros, agora vamos esperar o Sacha em São Paulo", revela.

A Fazenda não só trouxe amizades para o modelo, bem como autoridade ao seu nome artístico. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele celebra a nova fase da carreira sem deixar de ser grato ao espaço dado por Eliana (52) nos últimos anos.

"Acho que minha participação foi muito boa lá dentro, fui eu mesmo, joguei com coração, me entreguei total lá dentro e acho que isso cativou o público. Meu jeito, meu carinho com meus amigos e meu jogo verdadeiro! Eu era o Bombeiro da Eliana antes de entrar e saí de lá sendo o Yuri Bonotto", afirma.

Além de influenciador, Yuri faz sucesso com a criação de conteúdo adulto. Enquanto ainda estava confinado no reality da Record, ele figurou na primeira colocação do ranking de perfis mais bem-sucedidos do Privacy.

"Já voltei à rotina sim [risos]. Voltei a postar nas plataformas adultas, vou ficar durante um período ainda e quero produzir muito conteúdo legal lá nas plataformas e nas minhas redes sociais", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE YURI BONOTTO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Bonotto (@yuribonotto.oficial)

LEIA TAMBÉM:Médico explica crise de hérnia de disco que acometeu Preta Gil: 'Persistente'