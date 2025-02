Yasmin Brunet esbanja alegria em fotos na praia: 'Garota do Rio'

A modelo Yasmin Brunet aproveitou o dia ensolarado para curtir um dia de praia e colecionou elogios ao mostrar fotos do passeio; confira

Yasmin Brunet está de folga! A atriz e modelo, que desembarcou no Rio de Janeiro recentemente, aproveitou o sol desta quinta-feira, 27, para renovar o bronzeado na praia.

Por meio das redes sociais, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu um álbum de fotos do momento de lazer e mostrou que curtiu bastante as horas de descanso em frente ao mar. Usando um biquíni marrom, a filha de Luiza Brunet foi fotografada deitada em uma canga na areia.

Esbanjando alegria, Yasmin não poupou sorrisos para as fotos. "Garota do Rio", escreveu a carioca na legenda da postagem. Diversos admiradores rapidamente lotaram os comentários com diversos elogios à loira.

"A sereia no seu habitat natural não quer guerra com ninguém", declarou uma seguidora. "Você deixa o RJ ainda mais lindo", disse outra. "Que corpão top!", elogiou uma terceira. "Não é a garota de Ipanema, mas é linda e cheia de graça", brincou mais uma.

Recentemente, Yasmin Brunet compartilhou um vídeo mostrando algumas práticas que a ajudaram a perder peso. No registro, a ex-BBB aproveitou para ironizar alguns comentários de internautas que a acusaram de usar remédios para emagrecer.

"Ah, mas, ela emagreceu do nada por conta de remédio", citou Yasmin em referência a um dos comentários que têm recebido desde que perdeu peso. Logo após, ela apontou que o segredo de seu emagrecimento foi a adesão de atividades físicas como crossfit e boxe.

Yasmin Brunet desabafa sobre diagnóstico de doença

Após ser diagnosticada com lipedema, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet passou por um processo de emagrecimento e perdeu cerca de 14 kg. Em entrevista recente ao jornal O Globo, a artista falou sobre a doença crônica, que causa acúmulo de gordura, inchaço e dores; confira detalhes!

