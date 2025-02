Yasmin Brunet desabafa sobre diagnóstico de doença: 'Gritava de dor'

Após ser diagnosticada com uma doença crônica, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet contou como os sintomas afetavam o seu dia a dia

Após ser diagnosticada com lipedema, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet passou por um processo de emagrecimento e perdeu cerca de 14 kg. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quarta-feira, 12, a artista falou sobre a doença crônica, que causa acúmulo de gordura, inchaço e dores.

Cerca de um ano após participar do BBB 24, ela contou: "Meu lipedema afeta principalmente do joelho para baixo, mas também um pouco na coxa. Eu estava superinflamada. No BBB, engordei muito. Já entrei um pouco acima do peso porque estava inflamada, e lá engordei mais ainda. Nunca estive tão inflamada na minha vida. Sentia muita dor e sempre pedia remédio para a produção. Até então, eu não sabia que tinha lipedema. Achava que era problema de circulação", relatou.

Tratamentos que não deram certo

Ela lembrou ainda que, antes de receber o diagnóstico correto, buscou tratamentos que não deram resultado. "Já tinha ido a angiologistas e especialistas vasculares. Sempre me diagnosticavam com edema linfático. Quem sofre disso toma diuréticos e faz massagens para reter menos líquido, mas eu nunca melhorava. Não fazia massagem porque, quando tocavam minha perna, eu gritava de dor. A sensação de estar inflamada com lipedema é como tocar em uma ferida aberta. Não suportava o toque" .

Segundo ela, a doença afetava seu dia a dia. "Quando o lipedema está muito inflamado, como acontecia comigo no "BBB", você não consegue ficar em pé, andar, nem se movimentar direito. Sente peso, dor, desconforto e perde mobilidade. Não consegue correr, ficar muito tempo em pé ou sentado porque tudo dói. É um desconforto constante".

Recentemente, ela contou que recorreu a um tratamento específico para conseguir perder peso."Cortei o glúten totalmente. Diminuí muito a lactose. Comendo mais saudável. Fazendo exercícios diariamente. Tomando vitaminas para desinflamar o lipedema".

