Xuxa ou Angélica? Quem você acha que deveria ter ganhado a batalha do Lip Sync?

As apresentadoras Angélica (50) e Xuxa Meneghel (61) participaram da Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, da TV Globo, no último domingo, 25. As duas foram tão elogiadas que o resultado acabou sendo empate, mas o que você achou da disputa?

Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre qual das apresentadoras deveria ter ganhado a batalha do Lip Sync do último domingo.

COMO FOI A DISPUTA?

Para começar, Xuxa se vestiu de Angélica para uma performance no palco. Logo depois, a esposa de Luciano Huck (52) também se fantasiou como a esposa de Junno Andrade (60) e deu um show no palco. Na segunda etapa, Xuxa interpretou uma canção de Lady Gaga (38). Na sequência, Angélica dublou uma música de Miley Cyrus (31).

As duas foram muito aplaudidas e elogiadas por suas apresentações. Então, na hora do resultado, Luciano Huck decretou empate e afirmou que não quis que a plateia votasse em uma das apresentadoras porque era um momento de celebrar a trajetória de sucesso delas na televisão brasileira.

"Eu não vou falar nem como marido e nem como irmão de vida, eu vou falar como telespectador. Eu fui telespectador antes de ser apresentador, eu amo televisão. Vocês juntas neste palco tem tanto significado, a gente deve muito a vocês que fazem parte da historia da televisão, dos programas de auditório, vocês construíram carreiras irretocáveis. Vocês ficaram mais bonitas, mais inteligentes, mais gatas - igual vinho, o tempo só melhora. Vocês duas merecem todos os aplausos, não só do Domingão, mas do Brasil”, afirmou ele. Desse modo, a batalha terminou em empate entre as duas loiras.

