Xuxa Meneghel abre o jogo sobre sua relação com Junno Andrade

Xuxa Meneghel deu uma entrevista para Fernanda Gentil e contou alguns detalhes curiosos de seu relacionamento com Junno Andrade

Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre a sua vida pessoal durante um papo descontraído no canal de Fernanda Gentil no Youtube. A apresentadora deu detalhes sobre o seu relacionamento com Junno Andrade.

A famosa contou que nem sempre é possível conciliar as agendas. "Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa", disse Xuxa, arrancando risos de Fernanda Gentil, que completou: "As agendas não batem".

Xuxa também comentou sobre como Junno a incentivou a ter novas vivências. "Eu falei para ele que depois de 60 anos eu quero fazer muita coisa que eu não fiz. Conhecer lugares que eu não conheci”. No entanto, a fama às vezes atrapalha esses planos. "Só que depois ele começa: ‘tem gente que te conhece em tudo que é lugar'".

Por fim, a eterna Rainha dos Baixinhos relembrou um episódio curioso do início do relacionamento, quando ela recebeu uma foto íntima de Junno. "Eu falei assim para ele: ‘como é o seu material de construção?’ Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?'".

Presente para os fãs

A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu perfil no Instagram para anunciar uma novidade. Ela contou que sua boneca, que foi febre entre as crianças dos anos 90 quando ela estava no auge do sucesso, volta a ser vendida em uma edição especial.

"É só para quem realmente é aquele fã raiz, que queria ter boneca lá naquela época que não podia comprar. Aí ei falei: será que vai da certo? Aí vocês ficaram com tanto medo quanto eu, lançaram lá 200, depois 300 e, foi embora tudo. Agora a Estrela está um pouquinho mais animada e vai fazer um número um pouquinho maior", comemorou.

"As bonecas vem com um numerozinho, essa daqui é a 001, vou guardar com muito carinho para a minha neta", contou Xuxa. Na legenda, ela completou: "Agora, para quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou para quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar para casa'."

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Vou realizar meu sonho de infância", disse uma. "Agora eu quero a minha boneca. Quando ela foi lançada, não pude comprar, mas agora posso e vou querer a minha boneca", comentou outra. "Ah, pronto, agora eu quero uma boneca‼️", escreveu uma terceira.

