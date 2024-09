A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu perfil no Instagram para anunciar que sua boneca volta a ser vendida em uma edição especial

A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 27, para anunciar uma novidade. Ela contou que sua boneca, que foi febre entre as crianças dos anos 90 quando ela estava no auge do sucesso, volta a ser vendida em uma edição especial.

"É só pra quem realmente é aquele fã raiz, que queria ter boneca lá naquela época que não podia comprar. Aí ei falei: será que vai da certo? Aí vocês ficaram com tanto medo quanto eu, lançaram lá 200, depois 300 e, foi embora tudo. Agora a Estrela está um pouquinho mais animada e vai fazer um número um pouquinho maior", comemorou.

"As bonecas vem com um numerozinho, essa daqui é a 001, vou guardar com muito carinho para a minha neta", contou Xuxa. Na legenda, ela completou: "Agora, para quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou para quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar para casa'."

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Vou realizar meu sonho de infância", disse uma. "Agora eu quero a minha boneca. Quando ela foi lançada, não pude comprar, mas agora posso e vou querer a minha boneca", comentou outra. "Ah, pronto, agora eu quero uma boneca‼️", escreveu uma terceira.

Xuxa Meneghel fala sobre amizade com Paquitas Nova Geração

Recentemente, a apresentadora Xuxa Meneghel contou que não ficou próxima das Paquitas Nova Geração, que trabalharam com ela entre 1995 e 1999. No documentário Para Sempre Paquitas, do Globoplay, ela explicou o seu motivo para não nutrir uma amizade com as assistentes de palco no dia a dia.

"Não quis ficar tão amiga delas, sabe? Porque sentia muito quando elas saíam. Eu falei: 'olha, eu queria dizer que vocês podem contar comigo, podem falar comigo, mas não vou querer ficar tão grudada em vocês por uma série de motivos. Um deles é porque eu me apego muito, e depois vou ter que me acostumar a não ter vocês perto de mim", disse ela.