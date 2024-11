Após ter o celular hackeado e rede social invadida, Sophie Charlotte destacou a importância de saber os procedimentos necessários em casos como este

Nesta terça-feira, 26, Sophie Charlotte usou as redes sociais para falar sobre um assunto importante. A atriz teve o celular hackeado e seu perfil nas redes sociais invadido na noite da última segunda-feira, 25, e conversou com os seguidores sobre o ocorrido.

Após recuperar o número de celular e registrar boletim de ocorrência, Sophie voltou aos stories do Instagram para fazer um alerta sobre golpes e postagens que não foram feitas por ela. "Ontem à noite meu número foi hackeado e invadiram minha conta do Instagram, WhatsApp, e-mail, e fizeram postagens aqui, mas não fui eu", iniciou a artista.

"Queria esclarecer e dizer que hoje de manhã eu fui recuperar meu telefone e a minha conta, vários procedimentos, e fiz o boletim de ocorrência. Acho que é importante falar disso", completou a atriz, que ainda fez um desabafo sobre as consequências da invasão dos hackers em seu celular.

"Foi bem chato, já perdi compromisso de manhã e fiquei preocupada de alguém cair nesse golpe. A gente está bem vulnerável nesse sentido", contou Sophie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Sophie Charlotte e Xamã aproveitam jantar romântico

Ao que parece, o namoro de Sophie Charlotte e Xamã segue firme e forte. No último dia 18, o casal aproveitou o tempo livre para curtir um jantar romântico. Os pombinhos foram fotografados em um restaurante do shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os atores conversaram animadamente na ocasião e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos.

Vale lembrar que Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida este ano pela Rede Globo. Na trama, eles deram vida à Eliana e Damião. Veja as fotos do jantar a dois clicando aqui!