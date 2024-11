Com insônia, William Bonner tieta Fernanda Torres e mostra cachorro que resgatou

O jornalista William Bonner enfrentou uma madrugada de insônia nesta quinta-feira, 28, e revisitou a galeria do celular em busca de fotos antigas

O jornalista William Bonner enfrentou uma madrugada de insônia nesta quinta-feira, 28, e aproveitou o tempo para revisitar a galeria do celular em busca de fotos antigas. O âncora do Jornal Nacional compartilhou no Instagram alguns dos registros encontrados, incluindo uma imagem antiga com a atriz Fernanda Torres e um clique de seu cachorro de estimação.

"Insônia. E me dou conta de que já se vai uma década inteira desde o dia em que o tio tiete conseguiu essa selfie", disse o jornalista ao mostrar uma foto que tirou a atriz durante um evento de gala.

Em outro momento, Bonner se declarou para Tobias. "Insônia. E fico matutando se esses três anos desde o nosso encontro numa estrada deram ao Tobias ao menos uma fração da alegria que ele nos proporcionou", falou.

Em mais uma publicação, recordou uma história antiga de quando trabalhou com o jornalista Juca Kfouri e foi colega de estudos do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, obra cuja adaptação cinematográfica tem chances de disputar o Oscar.

"Insônia. E fico admirando detalhes do bonequinho que comprei depois de ver um igual numa prateleira atrás do meu colega de Globo SP dos anos 80 Juca Kfouri quando ele entrevistou meu colega de USP Marcelo Rubens Paiva", descreveu.

Ao compartilhar um regsitro de capivaras, escreveu: "Insônia. E penso que minhas vizinhas lá na serra também devem estar acordadas a essa hora".

