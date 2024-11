William Bonner faz declaração romântica para a esposa, Natasha Dantas

Discreto, o jornalista William Bonner compartilhou uma rara declaração de amor na foto da esposa, Natasha Dantas: 'Me distraí'

O jornalista William Bonner usou as redes sociais para compartilhar uma foto bastante especial de um passeio realizado com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. O casal aproveitou o fim de semana de descanso para visitar um museu com exposição de carros.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, William publicou um registro da companheira ao lado de um dos veículos colecionáveis expostos. Para a ocasião, Natasha apostou em um vestido vermelho de tule com bolinhas.

Esbanjando beleza e simpatia, a esposa do âncora do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, fez pose para a câmera enquanto o comunicador registrava o momento. Bastante discreto em sua vida pessoal, incluindo a relação com Natasha Dantas, William Bonner aproveitou para fazer uma declaração à amada.

"Era pra registrar uma relíquia do Carde Museu mas me distraí", escreveu o jornalista na legenda da postagem, acrescentando um emoji apaixonado. Também reservada, a fisioterapeuta repostou a homenagem do marido em suas redes sociais e escreveu "amo".

Vale lembrar que William Bonner e Natasha Dantas oficializaram a união em setembro de 2018, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Antes, o comunicador foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes de 1990 a 2016, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer.

Ana Maria Braga se diverte com sinceridade de William Bonner

Recentemente, Ana Maria Braga se divertiu ao mostrar a versão sincerona de William Bonner, que "detonou" uma cantora ao entrar ao vivo no Jornal Nacional, direto dos Estados Unidos, onde cobriu as eleições presidenciais no país. O jornalista reclamou do barulho e foi bem direto ao fazer um desabafo, o que chamou a atenção da apresentadora.

"Não dá para deixar de fora um assunto que está bombando na internet. É um fato assim... É um raro momento do William Bonner, que, na sua elegância de sempre, detonou uma cantora que estava fazendo um show nos arredores da Casa Branca. Não resistimos, William", disse Ana Maria antes de mostrar o vídeo; confira detalhes!

