Whindersson Nunes explica benefícios de tomar sol no corpo inteiro

Whindersson Nunes compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece tomando sol e explicou os benefícios da prática

Em suas redes sociais, Whindersson Nunes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 59 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 13, o humorista publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece nu tomando sol na sacada, apenas com uma toalha na cabeça.

Na legenda, o famoso comentou um pouco sobre os benefícios da prática. "Hoje é o dia do psiquiatra, eu vi uma dizendo que o certo é pegar sol no corpo inteiro por no mínimo dez minutos por dia para receber a quantidade de vitamina suficiente para imunidade, desde então eu faço e pouco eu adoeço, quando eu fico doente até me assusto, não sei se isso me deixou mais são ou mais louco, mas com certeza mais saudável e mais feliz. Obrigado pelos seus serviços a sociedade, e sinto muito", escreveu ele.🫀

Drama pessoal

Recentemente, Whindersson Nunes emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio," como ele mesmo descreveu. Em um desabafo honesto, o humorista se definiu como um sobrevivente e detalhou os cuidados que tem adotado para cuidar de sua saúde mental desde o episódio.

Por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, Whindersson decidiu compartilhar seu relato de forma honesta, na tentativa de ajudar outras pessoas que também estão enfrentando problemas semelhantes. Embora já tenha falado sobre seus problemas de saúde mental, ele nunca havia mencionado o que o levou a tentar tirar a própria vida.

Além disso, o humorista fez questão de destacar que não responsabiliza nenhuma outra pessoa pelas tentativas: “Por favor, não relacionem por que realmente não tem nada a ver com meus relacionamentos. Que fique claro para minha família, amigos e quem interessar”, disse.

Em seu relato, Whindersson contou que tinha um amigo que costumava deixar sua arma de fogo acessível em alguns ambientes de sua casa. Em um dia em que estava se sentindo bem, depois de ter superado seu vício em drogas ilícitas, o humorista relatou que teve uma crise ao visitar esse amigo, encontrou a arma e se trancou no quarto com ela.

Na sequência, o comediante relatou ter tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. Em questão de segundos, ele conta que travou o objeto novamente, foi tomar banho e começou a refletir profundamente sobre sua vida. Além disso, Whindersson buscou ajuda psiquiátrica e psicológica e afirmou ter mudado após o episódio.

“Fiquem tranquilos pessoal, eu estou bem, apesar de sempre que eu mantenho minha opinião vocês dizerem que 'estou lombrado', ou surtado, ou para eu ir a um psiquiatra, eu vou a um e me trato muito bem, ele é um profissional muito legal, nunca nem chorei falando com ele”, disse o humorista em seu relato.