Whindersson Nunes mostra transformação no corpo após perder 15kg

Whindersson Nunes compartilhou um vídeo em suas redes sociais e mostrou a transformação no seu corpo após emagrecer 15kg

Em suas redes sociais, Whindersson Nunes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 58 milhões de seguidores.

Recentemente, o humorista começou a praticar boxe e fez questão de mostrar a transformação que o esporte fez em seu corpo.

Em sua conta no Instagram, o famoso publicou um vídeo em que mostra o seu antes e depois após emagrecer 15kg.

"Menos 15kg em dois meses, isso é boxe", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Discipilinado que fala", escreveu um internauta. "Meteu o shape", comentou outra. "Amo ver a evolução", escreveu uma terceira pessoa.

Amizade com Neymar

O ator, cantor e humorista Whindersson Nunes recordou a polêmica envolvendo seu nome e o de Neymar Jr em junho deste ano. Durante participação no programa Angélica: 50 & Uns, do Globoplay, o artista abriu o jogo sobre sua amizade com o atleta e revelou que os dois não são mais próximos.

Para quem não acompanhou, Whindersson foi apontado como 'defensor de Neymar' após o jogador de futebol ser mencionado no assunto envolvendo as privatizações das praias brasileiras. Na época, jogador foi bastante criticado por suposto envolvimento com a PEC.

Whindersson Nunes, por sua vez, compartilhou em suas redes sociais que não criticaria Neymar, uma vez que ele atendeu seu pedido de ajuda durante as enchentes do Rio Grande do Sul, ocorridas em abril deste ano. Agora, meses depois, o humorista relembrou a polêmica.

"O fato do Rio Grande do Sul e que aconteceu esse evento trágico, eu estava lá junto. Me vi um dia no top [tendências da internet]: ‘Whindersson fazendo tudo pelo Brasil’. No outro [dia], cancelado, por uma coisa ou outra, em que eu tinha divergido. Eu precisava transportar uns drones e o Neymar cedeu um jato, por intermédio da [irmã] Rafaella. Eu pedi para Rafaella: ‘Pede para o seu irmão?’. E aí ele me emprestou e em meia hora a gente mandou os drones", contou ele.

"Começaram a bater no cara [Ney] e eu falei: ‘Querem bater? Podem bater, porém, o cara me ajudou com isso. Beleza?’. Acharam que eu estava defendendo o Neymar. Eu não falo com o Neymar há dois anos! Eu falo [o nome dele], porque o rapaz ajudou. Não vou deixar de dizer que não ajudou, porque está todo mundo batendo. É um falso poder que dá ali, na pessoa, naquele momento", completou Whindersson Nunes.

Vale lembrar que o humorista e Neymar Jr já foram próximos no passado. No bate-papo com a apresentadora Angélica, porém, ele não entrou em detalhes sobre o afastamento entre os dois.

