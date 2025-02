Médica fala sobre internação de Whindersson Nunes e explica os impactos da exposição na saúde mental

A equipe do humorista Whindersson Nunes revelou que ele se internou em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188]

O humorista Whindersson Nunes (30) chocou o público ao informar, por meio de sua equipe, que decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental. A informação foi revelada pela empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, ao site Hugo Gloss. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Denise Gobo, médica psiquiatra explica sobre o assunto.

Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado. Ainda foi informado: "O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

A Dra. Denise Gobo explica que uma internação psiquiátrica pode ser voluntária, involuntária ou através de indicação judicial. No caso de Whindersson Nunes foi voluntária, ou seja, isso acontece quando um paciente procura auxílio de um médico especialista para tratar as questões de saúde mental, mas não obtem uma melhora no quadro, por isso esse tipo de tratamento pode ser indicado.

"Quando essa estratégia não está gerando resultados que a gente precisa, o paciente tem uma gravidade de sintomas muito intensa, um episódio depressivo grave, com idealização suicída ou com exposição social, ele tem perdas importantes de patrimônio, de funcionalidade, então, sim, aí é o momento de talvez a gente pensar na internação deste paciente. A internação, ela guarda esse paciente, ela salva, guarda e preserva", afirma.

DEPRESSÃO E POLÊMICAS

No ano passado, Whindersson Nunes emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio". O comediante confessou ter tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. A psiquiatra avalia.

"O Whindersson Nunes, ele tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, já teve uso de substâncias relatos e, durante todos esses anos, sempre com episódios de recaída, melhora e piora. A busca dele por esse tratamento, provavelmente, aconteceu muito porque deve ter ocorrido um momento de piora importante desses sintomas", aponta.

O nome de Whindersson Nunes já foi envolvido em algumas polêmicas durante sua trajetória artística. A Dra. Denise afirma que quando um paciente está com um quadro psiquiátrico ativo, ele pode acabar se envolvendo em brigas.

"O Windersson, ele se envolveu em muitas polêmicas durante a vida, muitas delas já por causa da depressão. Então, ele já vinha deprimido e isso tudo culminou num agravamento, numa piora desses sintomas", afirma.

"O paciente, quando ele está com um quadro psiquiátrico ativo, ele pode ter um agravamento de outras situações na sua dinâmica de vida, ou seja, uma piora de relações no trabalho, estar mais exposto a ter ali brigas, a ter conflitos dentro de sua família e ainda tudo isso ajudando a piorar esse quadro psiquiátrico aonde ele se encontra. Impacta sim de uma forma negativa na saúde mental do paciente", finaliza a Dra. Denise ao avaliar caso do humorista Whindersson Nunes.

Leia mais em: Lucas Lucco declara admiração após internação de Whindersson Nunes: "Decisão marcante"

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: