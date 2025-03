Mãe de Whindersson Nunes desabafa sobre a internação do filho: 'Vem logo, amor'

Mãe de Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar um desabafo sobre a ausência do filho

Mãe de Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar um desabafo sobre a ausência do filho, que segue internado em uma clínica psiquiátrica. O rapaz decidiu procurar ajuda médica por vontade própria e está realizando o tratamento.

Na publicação, mãe e filho apareceram sorridentes. "Vem logo, meu amor estamos te aguardando", escreveu ela na legenda. Em outro post, ela acrescentou: "Filho, eu te amo. Logo, logo você vem para nós rirmos juntos".

Whindersson Nunes com a mãe, Valdenice Nunes — Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, o pai do humorista, Hidelbrando Sousa Batista voltou a falar sobre a internação do filho. Em um post, ele comentou sobre o quanto torce para que ele se recupere. "Meu Guerreiro você já nasceu com o dom de fazer o bem para os seus semelhantes. Quantas vezes você falou. “Pai o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim “. Sou orgulhoso de você desde quando nasceu", disse ele.

E completou: "Tudo que peço a Deus ele me concede. Pode demorar um pouco, mas sempre ele me ouve. O que eu estou pedindo agora é a sua cura. Que ele tire de você e mande pra mim todas as angustias e dores já tenho 58 anos e você é muito jovem tem toda vida pela frente. Um grande abraço do seu velho!".

A internação de Whindersson Nunes

A ida de Whindersson Nunes para uma clínica psiquiátrica foi revelada por sua equipe em um comunicado oficial da empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss. Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado.

