Viúva do sertanejo Chrystian faz homenagem um mês após morte do cantor

A morte do cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, completou um mês nesta sexta-feira, 19. E a viúva do cantor, Key Vieira, fez questão de lembrar a data. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo em homenagem ao marido e lamentou a perda. O artista faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

No vídeo publicado, ela reuniu fotos com o marido em diferentes momentos. "Um mês sem você, um mês de saudade, mas com a certeza de que nosso amor é eterno", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas desejaram força. "Que ele esteja encantando os anjos , com toda sua alegria", escreveu uma. "Receba nosso amor", disse outra. "O amor de vocês era tão lindo de ver, ver o cuidado que ele tinha com você. E depois que conhecemos você e vimos o mesmo amor em você por ele. Com certeza, um encontro de almas gêmeas. Força, Key amada, estamos com você hoje e sempre", escreveu uma terceira.

Key Vieira lembra como foram os últimos momentos de vida do cantor

No início do mês, Key Vieira, esteve no programa Chega Mais, do SBT, e relatou como foram os últimos momentos de vida do artista. Ela lembrou que Chrystian não acordou pela manhã e ela tentou de tudo para acordá-lo, mas sem sucesso. Por isso, chamou um helicóptero da polícia para levá-lo ao hospital. Lá, ele passou por exames, mas morreu ao sofrer uma parada cardíaca.

"Eu achei o Chrys um pouco cansado, então liguei para a médica Nayara. Ela recomendou: 'vamos internar e fazer uns exames'. Agendamos a internação para o dia seguinte. Acordei ele e disse: 'Marquei a internação'. Mais tarde, perguntei o que ele queria jantar antes de começar o jejum. Ele pediu um bife e um ovo frito. Preparei, ele comeu, e ficamos assistindo TV. Dormimos normalmente. Mas ele não acordou mais", disse ela.

E continuou: "Nunca precisei acordar o Chrystian para nada. O horário dele era sagrado. Quando vi que ele não levantou, achei estranho. Ele sempre tinha o celular ao lado. Quando fui acordá-lo, ele não respondia. Liguei para a médica, e ela pediu para medir a glicemia e a pressão. Meu filho tinha descido, acordei minha filha para a escola. Chrystian estava dormindo, mas o sono parecia mais profundo. Dei um beijo nele, mas ele não reagiu. Chamei meu filho e tentamos de tudo enquanto aguardávamos o socorro".

Por fim, relatou que o cantor saiu de casa desacordado e não despertou mais. "Suspeitaram inicialmente de uma causa neurológica, mas depois acreditaram que fosse renal, com uma pequena pneumonia. Ele foi fazer exames, e o médico estava otimista, mas ele teve uma parada cardíaca".