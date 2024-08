Emocionada, a viúva Daiane Uechi relatou como foram os últimos momentos de vida de Daniel Mastral, encontrado morto aos 57 anos

Em vídeo divulgado pelo canal 'Cristão também pensa!', no Youtube, a viúva de Daniel Mastral, Daiane Uechi, compartilhou como foram os últimos momentos de vida do escritor e teólogo ex-satanista, que tirou a própria vida no início deste mês, aos 57 anos de idade. No relato, ela contou que conversou com Daniel na manhã de seu falecimento e ele aparentava estar cansado

“Eu sai de casa, o Daniel estava dormindo. Ele queria dormir até mais tarde porque estava cansado. Eu falei ‘bom, para você dormir melhor, a casa ficar em silêncio, vou levar as crianças para a pracinha, a gente come algo, porque já era uma da tarde e você aproveita para dormir e depois a gente faz alguma coisa’", iniciou ela.

Quando voltou, Daiane relata que já não encontrou o marido em casa. “Falei isso e dei um beijinho na bochecha, a gente brincou, porque a gente tinha essas brincadeiras de casal, e sai. Quando voltei, ele não estava mais em casa”.

“Inclusive, fui próximo do lugar onde ele estava. Mas é uma bifurcação, ele foi pra direita e eu tava na esquerda. Tenho quase certeza que ouvi um estampido e na hora eu não achei que ele fosse fazer isso", completou.

Preocupada, ela logo entrou em contato com a família de Daniel, que a aconselhou a aguardar 24h antes de registrar o boletim de ocorrência. “Mas eu disse que não ia esperar, porque meu marido não tava respondendo minhas mensagens e ele não tinha costume de fazer isso. Fiz o boletim de ocorrência, mas foi indeferido porque haviam encontrado o Daniel”, contou, emocionada.

Vivendo o luto após a morte do marido, Daiane confessou que não pretende mais viver no imóvel onde morava com o parceiro. “Não tem como ficar lá”, lamentou a viúva.

Daniel Mastral deixou carta aberta para o filho antes de morrer

O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto no dia 4 de agosto, e a polícia trata o caso como suicídio. O famoso deixou o filho Lyann, de apenas seis meses, fruto do seu relacionamento com Daiane Uechi, com quem vivia desde maio de 2022. Confira.