A companheira do piloto Danilo Romano, comandante do avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9, fez uma nova homenagem para ele nas redes sociais. Nesta terça-feira, 13, Thalita Valente usou os stories no Instagram para compartilhar uma foto ao lado do amado na data em que completariam mais um ano juntos.

Na imagem, os dois aparecem sorridentes. "Continuará sendo nosso dia 13. Te amo", escreveu a jovem, que adicionou o emoji de coração preto e uma flor. Veja:

Namorada do piloto faz homenagem (Reprodução/Instagram)

Viúva de piloto da Voepass fala de planos interrompidos

Segundo informações do Fantástico, os dois se conheceram na internet. Eles estavam juntos há quatro anos e meio e foram casados por dois. Além disso, tinham cachorros como filhos e planejavam aumentar a família em breve.

Em entrevista ao dominical, ela lamentou: "Ele era uma pessoa muito querida, que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeros formas, me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Eu só queria poder falar com ele. Me despedir dele".

"Nós tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho e uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse era ter filhos, então eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida. Eu não consigo acreditar até agora, ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele, mandei mensagem. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo", disse.

Thalita disse ainda que acredita que Danilo tentou salvar mais vidas durante a queda do avião. "Eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido desviar das casas para não atingir outras pessoas também. Para mim ele é um herói", falou.