Viúva de piloto da Voepass fala de planos interrompidos: 'Muito em breve'

Desacreditada e muito emocionada, viúva de piloto da Voepass fala sobre planos que tinha com Danilo Romano, com quem era casada

A viúva do piloto Danilo Romano,Thalita Machado, comoveu ao falar sobre o falecido que estava comandando a aeronave da Voepass que caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo. Em entrevista ao Fantástico, a amada revelou que os planos que eles compartilhavam foram interrompidos.

Casados há dois anos, mas morando há muito mais tempo juntos, eles eram um casal muito parceiro e que tinham cachorros como filhos. Contudo, o maior sonho deles era construir uma família. Thalita Machado então emocionou muito ao dizer que pretendiam ter herdeiros em breve.

"Ele era uma pessoa muito querida, que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeros formas, me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Eu só queria poder falar com ele. Me despedir dele", falou sobre Danilo.

"Nós tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho e uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse era ter filhos, então eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida. Eu não consigo acreditar até agora, ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele, mandei mensagem. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo", declarou muito emocionada.

Thalita ainda comoveu ao dizer que pensa que Danilo tentou salvar mais vidas durante a queda do avião. "Eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido desviar das casas para não atingir outras pessoas também. Para mim ele é um herói", falou.

Ainda durante a entrevista, ela lamentou que o momento de luto da família não está sendo respeitado, pois, há pessoas criando perfis fake para tirar dinheiro de internautas. "Tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro. E nós da família não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse momento, dessa comoção e até roubando nosso luto porque a gente não consegue passar por essa situação em paz", alertou.

Nos últimos dias, a viúva do piloto já havia se pronunciado em sua rede social. Ela relembrou fotos de várias viagens que fizeram.

"Eu não consigo acreditar até agora, ainda não caiu a ficha. Tentei ligar várias vezes para ele, mandei mensagens”, afirmou Thalita Machado, esposa de Danilo Romano, piloto responsável por comandar a aeronave que caiu em Vinhedo (SP). Ela fez um alerta sobre golpistas que estão… pic.twitter.com/QJIeu87fDW — GloboNews (@GloboNews) August 12, 2024

Mãe de menina, de 3 anos, diz que sentiu morte da filha em avião

A mãe de Liz Ibba dos Santos, a jornalista Adriana Ibba, comoveu ao falar sobre a morte da pequena, de 3 anos, na queda do avião da Voepass. Em entrevista ao Fantástico, ela falou que sentiu a partida de sua única herdeira que estava acompanhada do pai a caminho de Florianópolis para passar o Dia dos Pais com a família dele.

A menina viajava com o pai, o programador Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, com quem a jornalista dividia a guarda da filha. Ele tinha ido para Cascavel, no Paraná, buscar Liz para irem até Florianópolis, mas, antes fariam escala em São Paulo. Saiba mais aqui.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.