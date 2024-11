Viúva de Cid Moreira faz desabafo comovente: 'Como lidar?'

Viúva de Cid Moreira (1927-2024), Fátima Sampaio usou as redes sociais neste domingo, 24, para fazer um desabafo; veja o que ela disse

Viúva de Cid Moreira (1927-2024), Fátima Sampaio usou as redes sociais neste domingo, 24, para fazer um desabafo. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela falou sobre a saudade que sente do companheiro e disse que se sente grata por sua história com o apresentador, com quem viveu por quase 25 anos.

"Eu estou no modo muita saudade ainda, mas eu me sinto muito privilegiada e muito agradecida por ter vivido esse amor, porque não se vive isso às vezes. Tem gente que passa por aqui e não consegue sentir nada e ele despertou o que de mais bonito existia em mim, o que há de mais nobre e é por isso que eu sinto saudade, porque eu sou grata, grata demais", desabafou Fátima.

Na legenda, ela completou: "Como lidar com a falta?". Nos comentários, os internautas deicaram mensagens de apoio. "Fale, fale, fale! Luto não é fácil, muito difícil lidar com tudo! Ore, chore, sinta e esvazie o mar de emoções que você sente - tenha fé e preencha seus dias com amigos. Vai ser muito mais leve, o dia a dia vai se tornar um dos maiores desafios, o tempo vai ajudando! Por enquanto, fique com Deus e peça ajuda terapêutica", aconselhou uma.

"Lembra dos momentos bons que você proporcionou para ele uma vida toda. Isso alivia um pouco. Evita pensamentos tristes, lembranças tristes. Saudade nunca passa mas, ameniza com as lembranças boas. Deus te abençoe e te dê muitas alegrias para superar o dia a dia", sugeriu outra. "Senti sua dor daqui, Fátima. Que Deus em sua infinita bondade amenize essa dor. O sofrimento é proporcional ao amor que sentimos! Fique bem", escreveu mais uma.

Qual foi a causa da morte de Cid Moreira?

A morte de Cid Moreira aconteceu no início de outubro, em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado há 29 dias em decorrência de complicações de uma infecção. O comunicador faleceu por causa da falência múltipla de órgãos, aos 97 anos.

Como ele e Fátima se conheceram?

Cid Moreira e Fátima Sampaio se conheceram em 2000 durante um tornou de tênis no Ceará, Fortaleza. Na época, ela era repórter da revista CARAS e tinha 36 anos. Enquanto isso, ele já era um dos grandes nomes da TV brasileira e estava com 73 anos de idade. Os dois ficaram encantados um pelo outro. Tanto que ele decidiu chamá-la para tomar um drink e eles logo começaram a namorar. Leia mais!

