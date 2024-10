Quem é a viúva de Cid Moreira? Relembre a história de amor dele com Fátima

Relembre como Cid Moreira conheceu Fátima Sampaio, que foi sua esposa por 24 anos e estava ao lado dele no momento de sua morte

O apresentador Cid Moreira viveu uma história de amor por mais de duas décadas com Fátima Sampaio, de 60 anos. Os dois foram parceiros ao longo do período juntos e ela esteve ao lado dele em seus últimos dias de vida no hospital. O comunicador faleceu aos 97 anos de idade nesta quinta-feira, 3. Relembre aqui a história de amor deles:

Cid Moreira e Fátima Sampaio se conheceram em 2000 durante um tornou de tênis no Ceará, Fortaleza. Na época, ela era repórter da revista CARAS e tinha 36 anos. Enquanto isso, ele já era um dos grandes nomes da TV brasileira e estava com 73 anos de idade. Os dois ficaram encantados um pelo outro. Tanto que ele decidiu chamá-la para tomar um drink e eles logo começaram a namorar.

No início, eles enfrentaram dificuldade pela distância, já que ela vivia em Fortaleza e ele, no Rio de Janeiro. Então, ele teve a ideia de chamá-la para criar um site no Grupo Globo e ela se mudou para a mesma cidade dele.

Ao longo da vida juntos, eles desenvolveram uma grande parceria e apoio um ao outro. Eles enfrentaram preconceito por causa da diferença de idade, mas não se abalaram. Eles ficaram juntos até o fim da vida dele.

Fátima esteve ao lado de Cid Moreira no hospital durante toda a internação dele por 29 dias. “Fiz meu melhor como ser humano. Temos quase 25 anos juntos, não é brincadeira. É uma história e tanto. Sei da idade dele, mas sempre falava que queria mais um pouquinho. Ele sempre falava que estava cansado, que os últimos anos tinham sido difíceis. O rim, o problema crônico, que cansa a pessoa. A máquina faz um trabalho maravilhoso, mas não é o seu órgão. Ele estava lúcido até o fim”, disse ela no programa Encontro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cid Moreira (@ocidmoreira)