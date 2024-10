Viúva de Cid Moreira desabafa ao resgatar fotos marcantes: 'Suportando a dor'

Viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio desabafou sobre a morte do jornalista e destacou que não tem sido fácil seguir sem ele

Viúva de Cid Moreira (1927-2024), Fátima Sampaio usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 15, para compartilhar algumas fotos de momentos especiais vividos ao lado do comunicador. O jornalista faleceu no dia 3 de outubro, aos 97 anos, após sofrer falência múltipla de órgãos.

Na legenda da postagem, Fátima fez um breve desabafo e destacou que não tem sido fácil seguir sem ele. Os dois foram casados por 23 anos e ela esteve junto com Cid até o último dia de sua vida.

"Suportando a dor, só Deus sabe como…", escreveu ela. Diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas de apoio e solidariedade nos comentários, desejando muita força à Fátima Sampaio e toda a família do veterano.

"Você foi uma benção na vida do querido Cid, cuidou dele em todos os momentos, agora, Deus cuida de você", disse um seguidor. "Um abraço forte. Deus acolhe a sua dor e transforma nas melhores lembranças…", falou outro. "Fiquei emocionada, que lindas recordações! Ele sempre estará olhando por você", reforçou um terceiro.

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta também deixou uma mensagem especial à amiga. "Força, Fátima! Um forte abraço pra você", declarou a comandante do programa matinal ‘Encontro’, da TV Globo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Sampaio Moreira (@fatimasampaioreal)

O testamento de Cid Moreira

Cid Moreira morreu em 3 de outubro de 2024 após sofrer falência múltipla de órgãos. Além de deixar um legado incomparável para o telejornalismo brasileiro e marcar gerações com sua voz marcante, o apresentador também deixou um patrimônio impressionante e definiu quem deve ficar com sua herança em meio às polêmicas familiares.

De acordo com o ‘Domingo Espetacular’, da Record, a fortuna do apresentador, que comandou o ‘Jornal Nacional’ por quase três décadas, está avaliada em R$ 60 milhões. Apesar de ter tido três herdeiros, o comunicador escolheu deserdar os dois filhos vivos, Rodrigo e Roger, e deixar toda a fortuna para sua esposa, Fátima Sampaio; confira mais detalhes!