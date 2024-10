Viúva de Cid Moreira desabafa: 'Coração na mão'

Em depoimento exclusivo para a Revista CARAS, Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, desabafa sobre como está se sentindo após a morte do marido

Viúva de Cid Moreira, a jornalista Fátima Sampaio gravou um depoimento exclusivo para a CARAS antes do velório do marido. Ela desabafou sobre a tristeza de perdê-lo, mas celebrou o amor lindo que viveram durante quase 25 anos juntos.

Em sua declaração, ela contou como está se sentindo após perder o marido. "Eu não estou em condições normais, né. Eu estou em um modo esquisito. A gente fica nesse estado… Recebendo todo mundo, conversando porque é necessário”, afirmou ela.

Inclusive, ela lembrou que conheceu o marido quando trabalhava na revista CARAS. "Eu queria falar para vocês da CARAS que vocês estão tão entrelaçados na nossa história, na minha e do Cid. Primeiro que eu o conheci quando era jornalista da CARAS, entrevistando ele no Ceará. E muitas das nossas comemorações foram gravadas e marcadas na revista CARAS e isso é uma coisa linda de se ver. Eu quero agradecer vocês pelo carinho com o Cid. Quero agradecer ao Cid pelo amor lindo que ele me deu”, afirmou.

Por fim, ela refletiu: "Eu estou com o coração na mão. Eu só vou cair na real daqui uns dias, quanto toda essa loucura passar. Não é todo dia que a gente ganha o amor da vida da gente em uma embalagem tão inesperada. O Cid vai viver até o fim da minha vida no meu coração. Esse grande menino, essa pessoa incrível, divertida… A gente tão diferente e se deu tão bem. Uma benção”.

Cid Moreira faleceu aos 97 anos de idade na manhã desta quinta-feira, 3, em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. Ele morreu em decorrência da falência múltipla de órgãos.

