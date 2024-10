Viúva de Cid Moreira confessa sobre últimos momentos ao lado do jornalista: 'Muito delicada'

Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, se emociona; o jornalista faleceu aos 97 anos de idade após período internado no CTI

Na manhã desde sexta-feira, 04, Fátima Sampaio (59), viúva do jornalista Cid Moreira (1927-2024) se emocionou ao fazer um relato sobre os últimos momentos ao lado do seu amado. O comunicador faleceu aos 97 anos de idade na última quinta-feira, 3, em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro em decorrência da falência múltipla de órgãos.

Segundo relatos emocionantes de Fátima Sampaio, ela ficou de mãos dadas com Cid Moreira até os últimos segundos. A jornalista confessa que foi lavar o rosto e quando retornou, seu companheiro já tinha falecido.

“Uma coisa muito delicada que aconteceu, muito linda foi que eu fiquei de mãos dadas com ele a noite inteira porque ele tava assim meio tristinho, tava sofrendo. Aí de manhã eu tava em pé, não estava mais aguentando e fui lavar o rosto. Quando eu fui lavar o rosto, ele foi embora”, disse ela em um relato ao Encontro com Patrícia Poeta, caindo no choro em seguida.

O corpo de Cid Moreira está sendo velado, numa cerimônia restrita a familiares e amigos, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. O caixão chegou à sede do governo do RJ pouco antes das 8h.

Seis homens da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, que cuida da segurança do palácio, levaram o corpo até o salão reservado para a despedida. O corpo de Cid será enterrado na sua cidade natal, em Taubaté, no interior de São Paulo.

Cid Moreira foi um dos ícones do telejornalismo brasileiro e marcou gerações com sua voz inconfundível. O comunicador nasceu em Taubaté em 1927 e iniciou sua carreira no rádio em 1944. Ele foi para o telejornalismo em 1963, no Jornal de Vanguarda, na TV Rio.

