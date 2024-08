Virginia toma decisão após comentário de seguidor: 'Urso gordinho?'

Bem-humorada, Virginia Fonseca se chocou com o comentário de um seguidor sobre as mudanças no corpo dela, na reta final da terceira gravidez

Virginia Fonseca está à espera do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, e desde então passou por mudanças no corpo comuns para o período. Na reta final da gestação, a influenciadora dividiu com seguidores um cometário que recebeu via DM do Instagram, onde um internauta apontava que ela estava "inchadinha".

"(Você) chega a estar inchadinha, né, Vi? Por vídeo parece que você está com 1,50m de altura, parecendo um ursinho de pelúcia gordinho", opinou o internauta. Em seguida, Virginia compartilhou a mensagem com uma reflexão: "Cara... É fã ou hater? 'Parecendo um ursinho de pelúcia gordinho'", escreveu a influenciadora, acrescentando emojis de riso.

Pouco depois da reflexão, Virginia tomou uma decisão drástica para depois de dar à luz ao filho: que fará uma dieta. Frustrada, ela compartilhou um meme de Cariúcha, em que a apresentadora pontua que odeia dietas aos prantos: "Eu, depois que o Zé Leonardo nascer: Amanhã, eu vou começar uma dieta. Mas dieta é muito difícil, eu odeio. Eu gosto de comer muito, muito doce... É tão difícil".

Virginia toma decisão após comentário de seguidor: 'Ursinho gordinho?' (Foto: Reprodução/Instagram)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acervy (@acervommes)

No início da gestação, Virginia mostrava aos seguidores que estva focada em praticar exercícios para manter o corpo saudável. Porém, na reta final, a mãe de três passou a sentir dores musculares, além de travar as costas.

Virginia divide momento fofo das filhas

Além do bebê, Virginia e o marido, Zé Felipe, também são pais de Maria Flor e Maria Alice. Ainda hoje, a influencer e empresária compartilhou com seguidores um registro fofo das meninas, e projetou o futuro delas com mais um irmãozinho na casa:

"A Maria Alice (disse): 'Não, eu não quero, Flor', e a Flor nem aí, beijando mais, abraçando e falando: 'Fofinha'. Gente, essas duas são bonitinhas demais juntas! É muito amor mamãe. Obrigada, Deus, por isso. Já, já, o Zé (José Leonardo) está aí no meio, se Deus quiser. E, com certeza, vai ser muito amado e mimado pelas irmãs", refletiu Virginia.