Virginia Fonseca cria expectativa sobre relação das filhas com irmãozinho: 'Mimado e amado'

A influenciadora Virginia Fonseca é mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e está à espera do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo

Virginia Fonseca encantou seguidores, nesta sexta-feira (30), ao compartilhar um registro das filhas, Maria Alice e Maria Flor, trocando beijinhos e carinhos. Na reta final da gestação do terceiro filho, José Leonardo, a empresária e influencer dividiu com seguidores suas expectativas sobre uma relação amorosa entre as meninas e o irmão mais novo.

"A Maria Alice (disse): 'Não, eu não quero, Flor', e a Flor nem aí, beijando mais, abraçando e falando: 'Fofinha'. Gente, essas duas são bonitinhas demais juntas! É muito amor mamãe. Obrigada, Deus, por isso. Já, já, o Zé (José Leonardo) está aí no meio, se Deus quiser. E, com certeza, vai ser muito amado e mimado pelas irmãs", escreveu a influenciadora.

O registro tirou suspiros de seguidores que se encantaram pela educação carinhosa de Maria Alice e Maria Flor: "É lindo ver esse amor", comentou a avó das meninas, Poliana Rocha. "José Leonardo tem as melhores irmãs", escreveu um admirador de Virginia. "Virginia é milionária, mas isso não é sobre dinheiro", refletiu um usuário do Instagram. "Eu amo demais! As coisinhas mais lindas do titio", escreveu Hebert Gomes, amigo e assistente pessoal da empresária.

As meninas são fruto do casamento de Virginia com Zé Felipe. Recentemente, a influenciadora contou aos seguidores que está quase para completar nove meses de gestação e, em breve, ela e o marido conhecerão o terceiro filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra perrengue com a filha

Recentemente, Virginia contou aos seguidores que Maria Alice ficou doente e não conseguia tomar a medicação indicada pelos médicos pela via oral. Por esta razão, a menina precisou de três doses de injeção, que causaram bastante desconforto na pequena:

"Começou o desespero por causa da injeção. Tomou injeção e nem chorou gente! Chorou antes, mas na hora não chorou e agora tá manhosinha. Mas graças a deus acabou", relatou a influencer no fim das aplicações.